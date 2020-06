Atala Sarmiento: ‘Del único lugar del que he sido vetada no es de San Ángel, sino del Ajusco’ La conductora utilizó su cuenta de Instagram para aclarar varios rumores sobre ella que fueron publicados en un canal de Youtube

En septiembre próximo se cumplirá un año de que Atala Sarmiento decidió irse de México y mudarse a Barcelona donde comenzó una nueva vida al lado de su esposo David Rodenas. A pesar del tiempo y la distancia, la conductora continúa siendo blanco de comentarios erróneos sobre su vida y, aunque no suele tomarle importancia a los rumores que se publican de ella en nuestro país, esta vez, sí se tomó el tiempo de desmentir información falsa sobre su salida de Televisa y referente a un supuesto trabajo en línea del que dijo no tener conocimiento. Desde la nueva normalidad que se vive en España, desde donde compartió detalles de cómo vivió el confinamiento, la conductora se dirigió a sus seguidores para aclarar varias cosas, entre ellas, los términos de su salida de la televisora de San Ángel.

Según contó, luego de enterarse que en México trascendía una nota en la que se especulaba sobre su salida de Televisa en la que se aseguraba había quedado vetada, Sarmiento comentó de manera enérgica: “Este canal de Youtube también se informa que yo me fui de Televisa vetada y esa información también es falsa, en realidad, se acabó mi contrato ahí, porque se acabó el programa en el que participaba y ya”, explicó para luego revelar de dónde sí fue vetada: “Hasta donde yo sé, del único lugar del que he sido vetada no es de San Ángel, sino el Ajusco; entonces, creo que se equivocaron un poquito de locación, verifiquen sus fuentes amigos y después publiquen”, comentó.

Atala también explicó por qué en esta ocasión sí creyó prudente alzar la voz y desmentir esta información que carece de sustento: “Me parece importante porque, si yo me dedicara cada vez que publican algo sobre mí que no es verdad, me la pasaría grabando aclaraciones. Entonces, la verdad nunca hago caso de nada, pero cuando me parece importante que sí es necesario aclarar lo hago y por eso en esta ocasión voy a hacer la aclaración pertinente”, dijo.

Advierte de posible estafa en su nombre

La conductora fue más allá y negó categóricamente otro rumor que se publicó en el mismo medio, del que no refirió el nombre, sobre una supuesta crisis económica por la que está pasando: “Hay uno de estos youtubers, blogueros, no sé, que publicó una información sobre mí, en donde habla de mi lamentable posición económica porque no tengo trabajo en España y, entonces, no me ha quedado más remedio que inscribirme en una página de famosos que por un dinerito le mandan saludos a la gente. El tema es que no sé cómo se llamará la página de famosos donde aparece mi nombre que, supuestamente, por la módica suma de 500 pesitos yo le mando saludos al fan que lo solicité”, dijo. Por último, aseguró que en ningún momento ha participado en este tipo de dinámicas: “Si alguien pagó 500 pesos por un saludo mío temo decirle que lo estafaron, yo no estoy inscrita en ninguna página en la que cobre por saludos eso es completamente falso”, finalizó.

