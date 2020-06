Andrea Legarreta y su familia apapachan a Héctor Suárez Gomís y a sus hijos

Bien dicen que la amistad es uno de los valores más apreciados, y eso lo saben muy bien Andrea Legarreta y Héctor Suárez Gomís, quienes a lo largo de varios años han permanecido unidos no solo para celebrar gratos momentos profesionales y personales, también para brindarse apoyo mutuo cuando es necesario. Y es que la reciente partida de don Héctor Suárez no solo dejó un vacío entre sus seres queridos, sino también en todos aquellos que preservan lazos afectivos con la familia, como es el caso de la conductora de televisión, que en esta ocasión abrió las puertas de su hogar a su entrañable amigo, con quien en días pasados sostuvo una conmovedora charla en el programa televisivo Hoy.

Fue a través de sus redes sociales, que Andrea presumió algunos vistazos de este conmovedor encuentro, que tuvo como principal pretexto brindar “apapachos” al actor y a los suyos, tras el momento difícil por el que están atravesando. En una primera postal, Legarreta posa sonriente junto a Héctor, que además asistió acompañado por sus hijos Ximena y Pablo. Pero no solo eso, porque en la reunión también estuvieron presentes Erik Rubín, Mía y Nina, tal cual se aprecia en la comentada imagen. “Apapachos al alma, #familia, #amorincondicional…”, escribió la presentadora sobre la foto, la cual también describió como “regalos para el alma”.

En una segunda instantánea, Andrea aparece junto a Gomís y sus hijos, una postal que sin duda quedará para el recuerdo y que ella describió de la manera más simpática. “La segunda foto se llama apapachos y tocino, jajaja”, haciendo referencia a la bolsa que Ximena sostiene con una de sus manos. Por supuesto, la sorpresa dio pie a una ola de comentarios con dedicatorias y buenos deseos a la familia Suárez, a quienes Legarreta les tiene un cariño muy especial que se ha fortalecido con el paso de los años. No por algo el día que se dio a conocer el fallecimiento del primer actor, la conductora reveló una fotografía del pasado junto a don Héctor y ‘El Pelón’, como llaman de cariño al intérprete, enteramente agradecida por las atenciones que tuvieron con ella. “Afortunada de haberme sentido familia por el amor que me dieron y cómo me ‘adoptaron’…”, escribió.

Recordemos que apenas el pasado 4 de junio, Suárez Gomís concedió su primera entrevista en televisión para hablar del deceso de su padre, y qué mejor hacerlo en el programa Hoy, en donde su amiga Andrea, al borde del llanto, reiteró el gran cariño que tiene por los Suárez. “Sabes lo que los amo, lo importantes que han sido en mi vida, y algo que además adoro ver es como el público se ha volcado en amor por ti, por tu familia, por tu padre… Héctor querido, sabes que aquí estoy para ti…”, afirmó de lo más conmovida la también actriz.

Un amor que ha trascendido las pantallas

Y es que la grata relación de amistad entre ‘El Pelón’ Gomís y Andrea Legarreta se remonta a sus años de juventud, específicamente de aquella época en que formaron parte del elenco de la telenovela Alcanzar una Estrella, del año 1990, la cual ha sido recordada por la esposa de Erik Rubín en otra de sus recientes publicaciones, a propósito de los 30 años que se cumplen desde la transmisión de aquella historia que cautivó al público. A partir de ese instante, el lazo afectivo entre los dos se fortaleció, algo de lo que han hablado con total orgullo a lo largo de todo este tiempo.

