Mauricio Ochmann y la dedicatoria a su hija Lorenza por su cumpleaños 16: 'Gracias por existir'

Más allá de sus éxitos profesionales, Mauricio Ochmann tiene la dicha de ser el protagonista de una historia que lo llena de orgullo, y es que su vida no sería la misma sin la presencia de sus dos hijas, la pequeña Kailani, -a quien tuvo de su relación con Aislinn Derbez-, y Lorenza, fruto de su primer matrimonio. De hecho, fue hace 16 años cuando el actor debutó como papá, una fecha que recuerda con mucho cariño y que hoy celebra por todo lo alto con la llegada del cumpleaños de su primogénita, a quien ha dedicado las palabras más bellas en su especial día. Lo cierto es que este festejo se ha dado a la distancia, pues como contó semanas atrás, mientras él mantiene su cuarentena en la ciudad de Los Ángeles, la adolescente permanece en México, donde actualmente reside.

Con el sentimiento a flor de piel, Mauricio extendió una sincera felicitación a Lorenza, a quien reiteró el gran amor que le tiene desde el primer día en que pudo hacer realidad su sueño de convertirse en padre. “Feliz cumple mi amor @lorochmann. De pronto las palabras no son suficiente para describir lo mucho que te amo y lo agradecido que estoy con la vida desde el día que naciste…”, escribió el intérprete en las primeras líneas de la publicación dada a conocer en sus redes sociales, tan transparente como suele ser cuando se trata de manifestar el enorme cariño que tiene por su familia.

En ese mismo espacio, se mostró sorprendido por lo rápido que ha pasado el tiempo, además de lo ansioso que se encuentra en este momento, pues asegura que uno de sus mayores deseos es poder reencontrarse con su hija mayor, aunque eso ocurrirá cuando la cuarentena llegue a su fin. Mientras tanto, no tiene más que desearle lo mejor a la jovencita, que es muy apegada a su padre. “No puedo creer que ya pasaron 16 años. Estoy muy orgulloso de ti, del ser hermoso que eres, llena de luz y amor. Cuento los días para verte y abrazarte. Disfruta mucho este día, este año y esta vida. Gracias por existir…”, agregó Mauricio, que remató su mensaje con un “te amo”.

Para hacer más especial esta dedicatoria, el protagonista de la serie R ilustró la misma con una bella fotografía en la que aparecen los dos de lo más sonrientes y tan cercanos como suelen ser. Por su puesto las reacciones por parte de sus seguidores fueron inmediatas, quienes han regalaron más de 300 mil me gusta a la postal desde que fue publicada. Y claro, no pueden faltar los mensajes con felicitaciones y buenos deseos, incluidos el de Aislinn Derbez, quien le expresó su sincero cariño a la jovencita, con quien mantiene una linda convivencia. “@lorochmann. Feliz cumple, ¡te amamos mucho!”, dijo la actriz.

Unidos más allá de la distancia

Para Mauricio, esta cuarentena ha sido de redescubrimiento, dedicando tiempo a estar consigo mismo y a disfrutar al máximo de su familia, para muestra los recientes vistazos de sus aventuras junto a su pequeña Kailani. Al mismo tiempo, busca la manera de poder permanecer en comunicación con Lorenza, razón por la cual la distancia no representa ningún obstáculo. “Yo soy muy hogareño y me gusta estar mucho conmigo, he estado disfrutando mucho a la bebé. A mi hija más grande la he extrañado horrores porque ella está en México y yo en Los Ángeles… Gracias a la tecnología nos podemos ver mucho”, confesó el actor en días pasados durante una entrevista concedida al programa televisivo Un Nuevo Día, de Telemundo.