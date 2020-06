Los más altos ejecutivos de Televisa aparecieron en 'Hoy' para agradecer a sus trabajadores

En un acto sin precedentes, esta mañana, Alfonso de Agoitia y Bernando Gómez sorprendieron a los conductores del programa Hoy en plena transmisión en vivo para agradecerles por su dedicación durante esta pandemia en la que el matutino no paró. Como parte de la nueva normalidad a la que la Ciudad de México se está adaptando, el elenco de la emisión, comandada por Magda Rodríguez, se reunió nuevamente en el foro (a excepción de Galilea Montijo quien está trabajando desde su casa en Acapulco). Para sorpresa de los conductores en este regreso, contaron con la presencia en el estudio de Alfonso Agoitia y Bernando Gómez, ejecutivos de Televisa quienes, este martes, realizaron un recorrido por San Ángel para verificar que las medidas sanitarias de seguridad se estén aplicando y para agradecer a producciones, como la de Hoy, que se mantuvieron al aire durante la pandemia a pesar de la situación. Recordemos que, apenas en mayo pasado, Andrea Legarreta reconoció públicamente que, durante esta época, sí hubo una reducción de sueldos, pero no como una orden, más bien fue una propuesta que se les planteó para que la producción pudiera absorber los gastos de todos sus trabajadores y, con esto, evitar un recorte de personal, estrategia a la que Legarreta se sumó dando muestra de su compañerismo.

Durante el primer bloque de espectáculos de Hoy, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley mostraron su asombro luego de regresar de una nota y ver, a sus espaldas, a sus jefes: “¡Bienvenidos! Un micro, por favor”, comentó rápidamente El Negro Araiza quien dio pauta al discurso de Alfonso de Agoitia, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa, quien dijo: “Estamos felices de estar aquí en San Ángel venimos, Bernando y yo, a dar el banderazo de salida de las nuevas producciones que se van a hacer; seis nuevas producciones, estamos felices de ver a San Ángel, a la Fábrica de sueños, nuevamente con miles de personas trabajando, queremos ver aquí que todas las medidas de seguridad se estén estableciendo, que todo el mundo esté cómodo, esté protegido, entonces estamos muy contentos de estar aquí con ustedes”, comentó.

Después vino el turno de Bernando Gómez, Co-Presidente Ejecutivo de Grupo Televisa quien refirió que, gran parte de esta visita, tenía como objetivo agradecer a los integrantes del programa Hoy por su compromiso con la televisora en estos tiempos difíciles: “Hay muchas producciones que no pararon, como es ésta, como es ¡Cuéntamelo Ya!, noticieros y, la verdad, también queríamos aprovechar este momento para decirles a ustedes, ¡gracias!, porque la pandemia, cuando empezó, no calculamos el tamaño de lo que iba a hacer, cuando decidimos hacer la campaña de Televisa Te Acompaña, no medimos el sacrificio que iba a hacer para toda la gente de cuadro, los técnicos, todos los trabajadores que hacen posible que la imagen llegue a las casa para que los acompañen y los riesgos que cada uno tomó dejando a sus familias, viniendo al foro a trabajar”, comentó en la primera parte de su mensaje.

Gómez reveló que eran portadores de un mensaje de agradecimiento por parte del Presidente de Grupo Televisa: “Es algo que nos toca, a Alfonso y a mí, a nombre de Emilio Azcárraga, venirles a decir gracias, porque ha sido un trabajo muy difícil, han sido días difíciles donde ha habido mucha incertidumbre y muchos miedos, pero todos los que están aquí en el foro lo han hecho y la verdad venimos, como bien apunta Alfonso, a dar el banderazo de salida; pero, a la gente que no ha parado de trabajar tenemos que pasar a decirles ¡gracias!”, dijo.

Bernando Gómez comentó que el agradecimiento fue la base para una de las campañas de la televisora durante esta pandemia, donde no podían quedar fuera sus trabajadores: “Se Agradece, fue una idea que Televisa tenía para agradecer a todos los médicos, a todas las enfermeras, a toda la gente que puso en riesgo su vida para poder luchar por otras vidas y ustedes, de alguna forma, también lo han hecho. Entonces, a lo único que venimos es a darle las gracias, vamos a ir a cada foro a verificar que las medidas de seguridad estén y Televisa no para, no ha aparado y no parará, porque Televisa tiene un compromiso con el país, con la gente y nada más darles las gracias”, finalizó para luego mencionar la frase: “Los dejamos trabajar”.

Reconocimiento a los trabajadores

Todavía sorprendida por la presencia de sus jefes en el foro, Andrea Legarreta puntualizó: “Yo creo que algo bien importante es sentirse valorado, sentirse apreciado y bueno, de pronto en esos casos se siente el cariño y el agradecimiento, tenemos que decir que durante todo este tiempo nos han estado cuidando a la gente que continuamos laborando a lo largo de esta pandemia y la verdad es que se agradece muchísimo sentirse valorado y apreciado”, reconoció. Por su parte, El Negro Araiza reportó que las instalaciones de la televisora están adaptándose a la nueva normalidad y eso lo lleva de emoción: “Sí, se pone la piel chinita porque ya en los pasillos vuelve a ver gente de maquillaje, staff y producción”, comentó el conductor para luego continuar con la escaleta del programa.