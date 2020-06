Saúl Lizaso da a conocer fotos inéditas de Edith González

La partida de Edith González, hace exactamente un año, no solo dejó un vacío en el mundo del espectáculo, sino también en todos aquellos que fueron cercanos a ella. Sin embargo, al haberse cumplido un año de su partida, los recuerdos que los allegados a la estrella atesoran, han sido parte de los múltiples homenajes personales que se han rendido en su memoria, como recientemente lo hizo Saúl Lizaso. Y es que el actor forjó una amistad inquebrantable con la intérprete a raíz del proyecto que juntos protagonizaron por allá de 1997, la telenovela La Jaula de Oro, una complicidad que con el paso de los años tomó fuerza y que quedó plasmada a través de una serie de imágenes entrañables que, por primera vez, han salido a la luz.

En esta ocasión, y para sorpresa de los fanáticos, Lizaso hizo un viaje al baúl de los recuerdos para revelar algunas postales nunca antes vistas de un momento de convivencia con Edith, que siempre se distinguió por su calidad humana y por el gusto de compartir con sus queridos amigos. En esta publicación, se les puede ver a ambos sonrientes posando de lo más divertidos para la cámara, e incluso haciendo algunas bromas. Por supuesto, también destaca en primer plano la bella sonrisa que caracterizó a la polifacética actriz, que nunca bajó la guardia ante las adversidades a las que tuvo que enfrentarse a lo largo de su vida.

Para hacer más emotiva esta entrega, Lisazo envió a su amiga un breve pero sentido mensaje, poniendo en alto la buena actitud con la que Edith siempre se condujo en la vida. Sin duda, parte de su indiscutible sello personal. “Así te recuerdo, güerita”, escribió el actor, que de inmediato recibió un sinfín de mensajes por parte de sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos ante la bella revelación fotográfica, que desde que fue dada a conocer ha acumulado miles de “me gusta”.

Su última plática con Edith

Recordemos que días después de que Edith falleciera, Lizaso abrió su corazón para compartir lo difícil que fue para él enfrentar la noticia de la partida de su amiga, quien asegura siempre lo mantuvo al tanto de todo, desde que en 2016 le fuera detectado el problema de salud que enfrentó con entereza y contando con el apoyo de sus seres queridos. “A mí me dolió muchísimo, no sé si al país. Supongo que sí por que era muy querida, muy linda gente. A mí me dolió muchísimo porque no lo esperábamos…”, confesó el galán de la televisión en aquel momento, durante una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano.

En ese espacio, Lizaso además dio detalles de la última conversación que había tenido con su amiga, que en medio de su batalla contra el cáncer que padeció siempre se mostró de lo más optimista. “La última vez que hablé con ella ya había salido de todo esto, y la verdad estábamos confiados de que estaba todo bien…”, precisó en aquella ocasión en la que además habló del gran aprecio que tiene por los cercanos a la intérprete, en especial a su mamá. “Quiero mucho a su familia, a doña Ofelia le mando un abrazo enorme. Ya está, pasan cosas horribles. Yo la tengo en la memoria con los momentos maravillosos que pasé con ella, hicimos dos novelas, una obra de teatro, así que ya te imaginarás…”, agregó en aquella charla a corazón abierto.