¿Fer del Solar planea casarse de nuevo? Así respondió

Fue en noviembre de 2017 cuando Fernando del Solar presentó, en exclusiva para ¡HOLA! México, a su novia Anna Ferró, la mujer que le regresó la sonrisa y con la que vive un romance de ensueño desde entonces. Aunque ha preferido mantener los detalles de su relación alejados de los reflectores, esta mañana, como nunca, el conductor habló sobre su noviazgo en entrevista para el programa Sale el Sol. Sincero, el argentino respondió a los cuestionamientos sobre si planea o no llegar al altar con Anna, con quien ha formado una hermosa familia en la que los hijos de él, Luciano y Paolo, han hecho un gran equipo con Francesca, la hija de ella.

Del Solar comenzó esta charla haciéndole un merecido reconocimiento a su novia, quien ha estado con él en los momentos más difíciles en cuestión de salud: “A Anna, la verdad, le debo muchísimo porque ha sido una compañera incansable, en los malos momentos, en los peores, ahí ha estado, me ha tomado de la mano y me ha ayudado, siempre vamos juntos”, comentó.

El periodista fue más allá y lo cuestionó sobre si le gustaría llegar al altar con su novia y pasar el resto de su vida con ella, a lo que respondió: “Sí, sí me gustaría estar con Ana el resto de mis días; el volverme a casar, podría ser, no es algo que me urja, pero podría ser”. Reconoció que Ferró es una mujer que lo ha hecho creer de nuevo en el amor: “A veces necesitas una compañera que te tome de la mano, que te diga: ‘¿qué está pasando?’, vamos juntos, yo te apoyo, eso en Anna ha sido espectacular”, explicó.

Aunque no descarta la idea de llegar al altar, aseguró que en su relación el compromiso es muy fuerte desde el día en que comenzaron: “En mi caso, tener un papel o no, no cambiaría absolutamente nada, yo estoy comprometido con ella al máximo más allá de un papel. Si decidimos casarnos y decidimos hacer una pachanga y pasarla bien y reafirmar nuestro amor, bienvenido sea. Pero sí, ojalá pasemos toda la vida, la que nos queda, juntos”, explicó.

Durante esta charla, Fernando del Solar también contó cómo va a celebrar el Día del Padre, el próximo domingo: “El Día del Padre voy a celebrarlo con mis hijos, con Luciano, con Paolo, con Francesca también y con Anna, así los cinco recluidos en casa; más les vale que me hagan un rico pastel, que me despierten con un desayuno. Y bueno, no hay mucho que hacer más que estar en casa y celebrar la vida”, comentó.

El argentino reveló que este año será muy especial pues, a pesar de la contingencia sanitaria, está muy entusiasmado por festejar al lado de su familia y así lo explicó: “Hay mucho que celebrar, el día a día, el aquí y el ahora, el que estamos vivos, que respiramos, el que podemos abrazar a nuestros hijos. Hay mucho por qué celebrar y seguramente, a la hora de la comida, me comunicaré con mis papás, con mis hermanas, con amigos y haremos un brindis con puro celular”.