Daniel Arenas revela por qué casi quedó fuera de la telenovela 'Teresa'

A lo largo de varios años, Daniel Arenas no solo ha tenido la dicha de consolidar sueños a nivel personal, pues lo mismo ha ocurrido en su faceta como actor. De hecho, haber llegado a México procedente de su natal Colombia en 2010, significó una gran oportunidad, pues esa época se integró al elenco de la telenovela Teresa, en la interpretó el papel de ‘Fernando’, y compartió créditos con Angelique Boyer. Sin embargo, el galán recuerda cómo debido a un incidente estuvo a punto de quedar fuera de ese importante proyecto, aunque afortunadamente la suerte corrió de su lado y todo se resolvió de la mejor manera. Así lo recordó durante una íntima charla con sus fans a través del canal de YouTube de Tlnovelas, conectado desde su país, en donde ha decidido llevar su cuarentena.

Luego de varios minutos de charla, mientras recibía las preguntas de sus seguidores, Daniel se dispuso a contar una anécdota, misma que admite nunca antes había compartido. Y es que de recién llegado a la Ciudad de México, desconocía muchos de los factores que definen la dinámica diaria en la urbe, aunque a partir de ese instante aprendió una gran lección. “Imagínense que yo estaba un día grabando en el foro… entonces yo llevaba grabando, octubre, noviembre, diciembre, esto ya fue como en enero y yo no había cobrado… estaba loco porque yo decía ‘necesito dinero porque ya no puedo más’. Llamo yo a la ANDA (Asociación Nacional de Actores), me dicen ‘ya tiene aquí su primer pago, pero tiene que venir a firmar para que le podamos depositar’…”, dijo.

En medio de esa urgencia, el galán de la pantalla chica recuerda que tuvo que tomar una decisión, aunque nunca se imaginó lo que estaba por ocurrir. “Yo llevaba pocos meses en México, no tenía idea de distancias, no tenía idea de nada… miré el reloj, eran como las 12 del día… yo dije en la producción, tengo que salir a hacer algo importante, un tema de banco y ya regreso… Es más, me fui con la ropa del personaje, con el traje…”, agregó. De inmediato, se puso en marcha recorriendo una distancia de sur a norte que implicó toda una travesía. “Agarré un taxi, me eché ese día en el taxi de ida como hora y media. Llego a la ANDA… el caso es que yo miraba el reloj, 2 de la tarde, 3 y creo que me habían dicho ‘lo esperamos a las 5’ (de vuelta en Televisa) … no tuve en cuenta que el tráfico de la tarde es mucho más pesado que el del medio día, y moverse del norte al sur en Ciudad de México es una locura…”.

Mientras corría el tiempo, Daniel confiesa que vivió momentos de tensión, pues en Televisa ya lo estaban buscando. “Yo sudaba, decía ‘Dios mío’, me llamaban, ‘Daniel, dónde estás, ya casi entras’… no me necesitaron justo a las cinco, yo llegué como a las seis de la tarde, yo me demoré como dos horas y media en llegar, ¡una locura! Ese día el tráfico estaba particularmente horrible, más que nunca…”, compartió durante la charla en vivo de lo más sonriente, para luego hablar de la hazaña que tuvo que emprender. “El caso es que yo voy subiendo, llegando a Televisa… y era tanto el tráfico, hay un semáforo que se supone que todo el mundo tiene que parar, que me bajé. Me bajo yo del taxi y empiezo a correr, ahí me tienen con el traje de ‘Fernando’… entro a Televisa, entro al foro y apenas entro, me mira la persona a la que había yo pedido permiso y me dice ‘llegaste’… el director acababa de decir ‘¿dónde está ‘Fernando?’”

Finalmente y ya en foro, Daniel logró relajarse, aunque admite que uno de los productores le sugirió que, para la siguiente ocasión que tuviera que resolver alguna situación, lo mejor era pedir la mañana libre. “Todos se quedan mirándome… yo secándome el sudor, bajándole al estrés porque yo venía estresadísimo… Esa es una de las anécdotas que tengo de cuando grabé Teresa, casi se me sale el corazón, yo llevaba grabando noviembre, diciembre… casi me echan estúpidamente por no haber medido los tiempos, las distancias en la Ciudad de México…”, contó.

