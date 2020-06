Ante la insistencia de sus seguidores, Maki Soler revela por qué usa el apellido de Juan Soler en redes

Fue en noviembre de 2018, sólo unos días antes de cumplir 15 años de matrimonio, que Maki y Juan Soler dieron a conocer a través de un comunicado que habían decidido separarse. Desde entonces, los actores han llevado un proceso de divorcio en el que la cordialidad ha sido el hilo conductor. Tanto él como ella han dejado claro que la amistad y la buena relación ha prevalecido desde que decidieron seguir por caminos separados; debido a este ambiente de familiar que siguen teniendo, han incluso hasta compartido casa ahora que la actriz y sus hijas, Mía y Azul, decidieron regresar a vivir a México, además de que ella sigue usando el apellido de casada en su cuenta de Instagram, un asunto del que habló este fin de semana, luego de recibir muchas preguntas por parte de sus seguidores al respecto.

Aunque no suele dar explicaciones de lo que hace en su vida privada, la actriz sintió importante el hecho de aclarar por qué sigue usando el apellido Soler: “¡Hola chicuelos! Oigan no me gusta… hoy puse: no me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo qué, ¡qué horror! Nada, uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas de están cerradas, yo no soy buena con la tecnología”, comentó la actriz en la primera parte de este mensaje.

Maki continuó asegurando que utilizar el apellido del papá de sus hijas no es un problema para ella: “La verdad que no me molesta, apenas pueda lo voy a cambiar, pero los amo, espero que les haya aclarado sus dudas, porque me hablan mucho y no entiendo cuál es la preocupación, les mando besos y que tengan un lindo domingo”, finalizó al actriz quien, desde que se casó con Juan adoptó su apellido y se posicionó el espectáculo mexicano como Maki Soler.

Esta no es la primera ocasión que la actriz habla públicamente de la excelente relación que tiene con el papá de sus hijas. A mediados de 2019 habló en entrevista con el programa De Primera Mano de algunas de las razones por las que decidieron ponerle punto final de su historia de amor: “Sigo siendo Maki Soler. Siempre estamos bien, nosotros siempre estamos bien. Estamos separados, es un hecho, lo que pasa es que él está trabajando mucho en su persona y en salir adelante y yo también, entonces nos estamos dando un espacio, porque solo el espacio y la distancia te hace darte cuenta dónde estás parado, qué es lo que necesitas, qué es lo que te pasa, pero nosotros siempre tenemos comunicación, nos estamos hablando”, explicó.

Apenas, en marzo del año pasado, poco antes de que comenzara la contingencia sanitaria en nuestro país, Maki dio a conocer que había decidido regresar a vivir a la Ciudad de México, por lo que estaría más cerca de Juan Soler, quien reside aquí: “Llevo un mes viviendo en México, estoy muy feliz, México es nuestra casa, nuestro hogar sí extrañábamos mucho ya empezaron a crecer las niñas y dije: ‘Ay se están poniendo muy gringas, creo que no me gusta este rollo, ¡Vámonos a México!’ (…) Juan y yo nos llevamos excelentemente, estamos trabajando los dos para esta mejor como personas, a veces uno cuando se casa te mimetizas tanto que te olvidas de tu ser individual, entonces, estamos en ese proceso, gracias a Dios somos muy buenos amigos, yo a Juan le cuento todo y sé que es una persona incondicional en mi vida y eso me da mucha tranquilidad y fuerza, creo que el 30% de estar bien, es que estoy bien con Juan”, declaró en aquella ocasión a Ventaneando.