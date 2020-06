Héctor Suárez Gomís dedica un conmovedor mensaje a su papá

Con el corazón en la mano, Héctor Suárez Gomís ha dedicado a su padre, Héctor Suárez, uno de los mensajes más conmovedores. Y es que a tan solo unos días de su partida, el hijo del primer actor se ha reunido con sus seres queridos en uno de los sitios más especiales, la casa familiar en Cocoyoc, en el estado de Morelos, en la que hoy descansan las cenizas del comediante. Es ahí en donde los recuerdos más entrañables han salido a flote, y en el que todo luce distinto a partir de aquel deceso que además conmovió al mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, los allegados al intérprete han comenzado a escribir una nueva historia, en la que simple y sencillamente honrar al padre y al abuelo es y será siempre de sus mayores prioridades.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Papi, hoy llevé a tus nietos a Cocoyóc. Qué difícil fue que Pablo no corriera a buscarte para avisarte que ya había llegado. No apareciste en el jardín para abrazar a Ximena, pedirle que dejara de crecer y de ponerse cada día más bella. Por primera vez recorrí nuestros lugares favoritos sin que estuvieras a mi lado y, sin embargo, pude sentir tu presencia en cada rincón de la casa en la que crecimos mis hermanos, tus nietos, tus sobrinos y yo…”, dijo Gomís en las primeras líneas de su mensaje dado a conocer a través de las redes sociales, en el que además ha recibido un sinfín de reacciones.

VER GALERÍA

En su sentida dedicatoria, el actor compartió un álbum con la foto de don Héctor, y otras postales de los rincones más especiales de la casa de Cocoyoc, que además ha sido el lugar en el que la familia ha encontrado un espacio para el goce espiritual. “Estás en el jardín hindú donde construiste ese hermoso templo para meditar, en el campanario, en la capilla, en el jardín, en la sala, en los cuartos, en la estancia, en cada piedra, en cada árbol y además nos acompañaste en la sobremesa. Todos contamos anécdotas tuyas y nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros está viviendo el duelo de forma diferente…”, agregó.

Pero más allá de todo, Suárez Gomís atesora con mucho cariño aquellas atenciones que su padre siempre le brindó, recordando de manera muy especial aquellas frases con las que solía dirigirse a él. “Ya van a ser dos semanas sin llamarnos, sin escribirnos, sin reírnos y sin contarnos a detalle cómo estuvo nuestro día. ¿Qué pasó campeón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu alma? ¿Cómo están mis nietos? ¿Qué nuevo libro estás leyendo? Ya viste todas las películas que hay en cartelera, ¿verdad? ¿Cómo van las grabaciones de tu serie? ¿Quién pelea el sábado? No olvides que te amo, mi amor y que eres mi vida entera. ¡Abusado! Extraño oír tu voz, por eso pongo tus películas y veo tus programas todos los días. Te confieso que todavía no me atrevo a oír tus mensajes de WhatsApp…”, escribió.

VER GALERÍA

Un inolvidable recuerdo

Finalmente, el actor reveló aquel detalle que hoy conserva en su hogar, y con el cual puede sentirse más cerca de su papá, con quien forjó una inquebrantable complicidad que sin duda trascendió más allá de lo personal, pues en lo profesional también compartieron la dicha de pisar un mismo escenario. “¿Qué crees? ¡Olvidaste un portatraje en mi clóset! Lo abro todos los días porque el traje y la camisa que hay adentro; todavía huelen muchísimo a ti. Quiero volver a tocarte, sentirte, abrazarte. Y hoy, además de tu olor, extraño tu risa y ver en tu mirada lo mucho que amabas a tus nietos cuando los tenías cerca de ti. ¡Gracias por ser mi papá!”, finalizó.