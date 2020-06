Tristan Thompson se pone coqueto con Khloé Kardashian, ¿busca reconciliación?

Hasta donde Khloé Kardashian ha dicho en el reality familiar, mantiene una relación cercana con Tristan Thompson, padre de su hija True, sólo por el bien de la niña que, en abril pasado, celebró su segundo año de vida. Como parte de esa cordialidad de padres, los exnovios han pasado la mayor parte de la cuarentena juntos, en la casa de ella en Los Ángeles, situación que ha comenzado a levantar sospechas sobre una posible reconciliación; sin embargo, hasta el momento, Khloé sigue firme con su idea de mantenerse cercana a él únicamente por el bienestar de True, aunque el basquetbolista continúa haciendo su mejor esfuerzo para recuperarla, al menos, eso es lo que deja ver en redes sociales donde, esta tarde, le dedicó un mensaje que muchos interpretaron como un claro coqueteo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A pesar de su separación y de la serie de conflictos que provocó la indiscreción que Tristan cometió con Jordyn Wood -ex mejor amiga de Kylie Jenner- el jugador de los Clevelands continúa siendo parte de la comunidad de más de 113 millones de seguidores de Khloé en Instagram, quienes fueron testigos del cariñoso guiño que tuvo con la mamá de su hija. Resulta que luego de que la menor de las Kardashians compartiera una foto con su amiga Malika, que acompañó de la frase: “Nuestras coronas pueden deslizarse un poco, pero nunca se caen #Queens”, la reacción del basquetbolista encendió todas las alarmas.

VER GALERÍA

Tras el post de su ex, Thompson dejó dos comentarios que acompañó de emojis de corazón y de una oración con los que, de alguna manera, confirmó el dicho de Khloé respecto a que es una reina. Aunque en realidad el basquetbolista no escribió nada, sus reacciones causaron revuelo entre los fans de la estrella de realidad que, de inmediato, lo cuestionaron sobre su actuar, preguntas que no contestó.

Este breve coqueteo coincide con un video, captado durante el cumpleaños del amigo de ambos Savas Oguz; en el que se ve a Khloé y a Tristan abrazados, cantándole el Happy Birthday! al cumpleñero. Gracias a los cubrebocas de algunos de los asistentes, podemos saber que dicha reunión es reciente y que, probablemente, la cuarentena les haya hecho estudiar la posibilidad de darse una nueva oportunidad como pareja, aunque hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada.

VER GALERÍA

Cabe resaltar que este no es el primer coqueteo que Tristan tiene con Khloé en redes, en ocasiones anteriores, como el cumpleaños de ella, el basquetbolista le ha dedicado cariñosos mensajes, sin contar el sinfín de arreglos florales que le hace llegar desde lo ocurrido con Jordyn. Además, en uno de los capítulos del Keeping Up With The Kardashians, ella mostró un costoso anillo que le regaló Thompson como símbolo de cordialidad aunque, en aquel momento, Scott Disick consideró que más bien parecía uno de compromiso, situación que Khloé negó rotundamente.