¡Ni Eugenio se salva! Aislinn y Vadhir Derbez bromean con un error de su papá en redes

Con la complicidad que los caracteriza, Aislinn y Vadhir evidenciaron a Eugenio Derbez luego de que confundiera el nombre de Tik Tok. Como cualquier papá, el comediante se equivocó a la hora de referirse a esta red social a la que, por error, llamó Tik Tak; entre risas, sus hijos bromearon al respecto y insinuaron que no está familiarizado con los términos en la red, aunque el actor es muy activo en sus cuentas: “Es que había unas pastillas que se llamaban así, por eso me confundí”, dijo en su defensa, sin embargo, las bromas ya estaban sobre la mesa y no se salvó de que sus hijos incluso compartieran el divertido momento en Instagram, donde su error provocó la empatía de varios usuarios. Aunque tuvo este resbalón, lo cierto es que Eugenio es una de las celebridades mexicanas más influyentes en las redes sociales, durante esta pandemia, el comediante lanzó un reality show de lo que ocurre en su casa en estos días. Haz click en nuestro video y mira el momento en el que la equivocación del actor quedó al descubierto.

