Ludwika Paleta revela cómo consiguió el papel de María Joaquina sin que sus papás se enteraran

Con un talento y belleza indiscutibles, Ludwika Paleta tiene una sólida carrera en la pantalla, la cual ha sabido alternar perfectamente con su papel de mamá. Cuando hace unos meses circularon rumores sobre un supuesto retiro, la actriz se apresuró a desmentirlos, pues siempre ha amado su trabajo y sólo buscaba un descanso. Al recordar sus inicios en la televisión con la exitosa telenovela Carrusel, la intérprete contó cómo fue que, con la ayuda de su inseparable hermana Dominika, obtuvo su emblemático papel como María Joaquina sin que sus papás se enteraran.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hija de un destacado violinista y una maestra en arte, ambos de nacionalidad polaca, Ludwika llegó a México a los dos años y era completamente ajena al mundo de la televisión. Pero, pese a su corta edad empezó a mostrar gusto por la actuación, tal y como ella misma lo contó recientemente en una charla en vivo en Instagram con Jimena Longoria. “No recuerdo desde qué edad, pero me veía al espejo y hacía…”, contó la actriz al hacer múltiples gestos, desde llanto hasta risas. “Drama queen total, y entonces yo creo que mi hermana me veía que estaba medio loquita y un día me llevó al casting de Carrusel’”, recordó la actriz, que para ese entonces tendría unos nueve años y era menor que su hermana Dominika. “Un día le dijeron que había un casting y pues me llevó, me estuvo llevando yo creo que, como seis meses a escondidas de mis papás, mi hermana tenía 15”, relató.

VER GALERÍA

Sin embargo, sus papás terminaron por descubrir las escapadas de sus hijas y fue precisamente cuando Ludwika se quedó como parte del elenco de Carrusel. “Entonces un día llamaron a mi casa y así de que: ‘Quién es el papá de esta niña porque necesitamos hablar con un adulto mayor responsable, porque la niña se quedó (en la telenovela), tiene unos cuantos meses viniendo al casting y luego al callback y ya necesitamos…”, relató la actriz y contó cuál fue la reacción de su padre al enterarse. “Y mi papá así de que: ‘No, no, la niña no va ir a ningún casting ni va a hacer ninguna novela ni nada”. Pero al parecer la negativa del papá de Ludwika no fue rotunda pues ella pudo integrarse a la telenovela. “Yo creo que lo convencí o quien sabe qué pasó, pero así empezó todo”.

VER GALERÍA

La actriz, quien a hoy a sus 41 años conoce a la perfección cómo funciona el mundo del espectáculo, contó que en ese entonces el éxito y la fama la tomaron por sorpresa y no sólo a ella, sino también a su familia. “Eran los 90’s, entonces nadie se imaginó… En esas épocas que no existían las redes sociales, no existía el celular, la gente no se hacía famosa como ahora así de la nada, entonces era como muy raro”, continuó la actriz. “De repente salías a la calle y todo el mundo pues me volteaba a ver y me empezaba a pedir autógrafos y fotos y yo decía: ‘Qué es esto’, porque estaba bien chiquita, tenía nueve, diez años. Fue todo un acontecimiento, yo creo que ni mis papás se lo esperaban”, recordó.

No obstante, Ludwika compartió además que su incursión en el mundo del espectáculo también fue difícil por ciertos aspectos. “Una niña de nueve años no entiende por qué es famosa y por qué te agarran en la calle, te jalan, te piden cosas”, explicó la actriz, antes de admitir que lo más duro fue lidiar con rumores. “Yo creo que lo más complicado fue cuando empezaron a escribir cosas de mí en las revistas y yo le decía a mi papá o a mi mamá: ‘Pero, ¿por qué escriben eso si no es cierto?’”, contó. Actualmente todas esas vivencias han sido aprendizajes pala la intérprete, quien ha sabido mantenerse al margen de las especulaciones y enforcarse sólo en su carrera y en su vida personal.

VER GALERÍA