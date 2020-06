Arturo Carmona habla como nunca de su relación con Aracely Arámbula

Fue en el año 2011 cuando Aracely Arámbula y Arturo Carmona coincidieron en la puesta en escena Perfume de Gardenia, proyecto en el que Cupido hizo de las suyas. Aunque siempre mantuvieron los detalles su noviazgo alejados de los reflectores, su amor siempre fue un secreto a voces. A más de 9 años de aquella historia, el regiomontano habló, como nunca antes, de esta etapa en su vida de la que guarda un lindo recuerdo ya que la protagonista de La Patrona continúa siendo una buena amiga para él. Siempre discreto con los detalles que revela sobre Arámbula, Arturo concedió una entrevista para Ventaneando en la que aseguró, su relación fue muy formal, incluso, se visualizó con ella para el resto de su vida.

Aunque nunca hizo referencia al nombre de Aracely Arámbula, el reportero sí le preguntó directamente por ella, poniendo en jaque al actor en varias ocasiones: “Me encantan tus preguntas que son bien hechas y bien bonitas”, comentó entre risas para, luego admitir que durante su noviazgo sí habían convivido con sus familias: “Obviamente cuando nos involucramos y vamos al 100% conoces a la familia, le agarras un cariño, le agarras mucho cariño a los hijos, a mi hija”, explicó.

Las preguntas se fueron tornando más personales y Carmona fue cuestionado sobre si, en algún momento, pensó en querer estar con Aracely para toda la vida a lo que él respondió: “Yo cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo siempre, más adelante, y cuando estoy sentimentalmente con alguien pues… ya te respondí lo que querías saber”, comentó entre risas. El actor aseguró que él es un hombre de compromisos: “No juego yo a pasar el rato nada más. Por ahí dicen que, si vas, ve con todo, sino para qué vas, aunque te vuelvas a tropezar en la vida, si me vuelvo a caer, no me importa, siempre me entrego al 100%”, finalizó.

Aunque no se tiene muy claro cuánto tiempo duró el romance entre Aracely y Arturo, de lo que sí hemos podido ser testigos es de la linda amistad que surgió a raíz de esa relación. A penas a principios de este 2020, la actriz fue cuestionada sobre si el amor con Carmona había resurgido, luego de que fueron captados juntos: “Mi Arturo divino, somos muy amigos”, declaró a People en Español la actriz. Confirmó que, con los años, su amor se transformó en amistad y así lo explicó: “Cenamos con mi hermano y con otra amiga (…) ¿Ustedes creen que no existe la buena amistad con las relaciones lindas? Claro que existe y eso es lo más bonito, tener una buena relación”, detalló Aracely en aquella ocasión.

