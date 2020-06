¡Se terminó el ciclo escolar! Thalía y su divertida graduación en casa para sus hijos

Como muchos padres, Thalía celebra con bombo y platillo la llegada de las vacaciones de verano y no porque esté planeando un viaje; este año, la fiesta tiene que ver con la conclusión del ciclo escolar de sus hijos Sabrina y Matthew quienes, como muchos niños en diferentes latitudes, terminaron este grado en casa debido a la contingencia sanitaria que puso a prueba el nivel de paciencia de varios padres. Emocionada por las calificaciones que obtuvieron los niños, la cantante compartió una imagen familiar con la que compartió con sus seguidores en Instagram este logro que fue posible gracias a la colaboración de todo el clan, pues tanto ella como su esposo, Tommy Mottola, se adentraron a la docencia y se convirtieron en maestros de los chicos.

En la imagen, Sabrina y Matthew, de 11 y 8 años de edad, aparecen portando sus birretes de graduados con la frase “¿Ahora qué?”, escrita en inglés. También vemos los globos con los que Thalía adornó esta improvisada graduación en la que los invitados de honor, obviamente, fueron los niños quienes, durante las lecciones en casa, se mostraron muy participativos y atentos: “¡Terminaron a pesar de todo! ¡Estamos tan orgullosos de nuestros bebés! Terminaron sus grados con excelencia, en medio del estrés y la incertidumbre que, como chicos, están enfrentando en estos tiempos tan extraños”, escribió la cantante en una parte del texto.

Thalía continuó dando detalles de cómo festejaron: “Los celebramos con sus galletas de jengibre y de chispas de chocolate hechas en casa y los llenamos de besos y apapachos. Mil hurras para los maestros y padres de familia que estamos ayudando a sacar lo mejor de nuestros pequeños en esta pandemia. Y millones de hurras para nuestros niños que, en esta tempestad de sentimientos encontrados, han sabido sacar lo mejor de sí”, se lee como descripción de la imagen con la que ha conseguido más de 230 mil likes.

Para esta graduación, ni los niños, ni sus papás requirieron de prendas elegantes; más bien, eligieron sus looks más casuales para decirle “adiós” al ciclo escolar más atípico que han experimentado. Aunque ahora celebra por todo lo alto, Thalía vivió momentos de estrés en su papel de docente, al menos, eso fue lo que compartió hace unas semanas con sus seguidores de Instagram donde publicó un gracioso video de todos los problemas técnicos a los que se enfrentó durante las lecciones en casa.

Con el sentido del humor que la caracteriza, a principios de mayo pasado, la cantante contaba a sus seguidores: “Tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y, de pronto, la computadora o el teléfono móvil con la impresora, no hacen conexión o la impresora al Wifi, de pronto se desconecta; luego imprime y luego no (…) A todos los padres que se encuentran en esta situación en la que yo me encuentro va este beso gigante, ¡Sí podemos!”. Y vaya que Thalía lo cumplió y pese a las dificultades, hoy, sus hijos han pasado al siguiente grado.