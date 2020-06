Andrea Legarreta: 'No me interesa ser la mejor, la más querida, la más famosa'

Andrea Legarreta: 'No me interesa ser la mejor, la más querida, la más famosa' La conductora utilizó su cuenta de Instagram para publicar una reflexión con la que agradeció a sus familia, amigos y seguidores por el cariño

En medio del delicado momento por el que está atravesando el mundo, Andrea Legarreta hizo una pausa y, en medio de su confinamiento, compartió con sus seguidores de Instagram un reflexivo mensaje en el que expresó un poco de cómo ve la vida. Esta publicación coincide con la última polémica en la que se vio envuelta, luego de que de manera arbitraria se le relacionara con una persona que está involucrada en actos vandálicos en la CDMX. Después de desmentir su relación familiar con la señalada, Andrea recibió un sinfín de mensajes de apoyo por partes de sus fans que la han acompañado a lo largo de su carrera. Conmovida por las muestras de amor que sus más cercanos le han hecho sentir, la también actriz decidió publicar este texto que habla de las cosas que considera importantes en la vida.

Con una imagen en la que aparece sentada, en flor de loto, en un espacio de su casa que, según parece, utiliza para meditar, Legarreta escribió: “Me quedo con la paz que me dan mis amores. La gente que me ama, me aprecia y me valora. Me quedo con el buen trato, la empatía, el respeto, la unión, la sensibilidad y la buena educación. Seas quien seas, te dediques a lo que sea que te dediques, tengas el puesto que tengas, ganes mucho o poco. Quien no tiene empatía y respeto hacia los demás, que no espere lo mismo de vuelta”, se lee en la primera parte de este mensaje.

Andrea continuó asegurando que su objetivo no es ser la más popular: “Me quedo con mi paz, no me interesa ser la mejor, la más querida, la más famosa, la más guapa, la más exitosa, la consentida o ser aceptada por quien me menosprecia o no tiene importancia para mí. Lo que me interesa y para mí, es el verdadero éxito, es tener paz. Me interesa la transparencia y la bondad real en los seres humanos; estar cerca de gente que cree en mí y saca lo mejor de mí. Que le suma a mi vida, a mi corazón y a mi espíritu”, detalló.

Por último, Legarreta mostró su lado más espiritual y dedicó unas líneas para agradecer por tantas bendiciones en su vida: “Hoy le doy gracias a Dios por los seres a los que amo y me hacen sentir amada. A los que me hacen sentir valorada y apreciada. A los seres que aún sin conocerme me dan amor y buenas vibras. Espero sientan mi reciprocidad. Agradezco a Dios por todos ustedes, porque al final del día, es lo que verdaderamente importa. ¡Dios me los bendiga a todos! Gracias”, finalizó.

Como el resto del elenco de Hoy, Andrea Legarreta se está turnando con sus compañeros de programa para asistir al foro. Después de una semana de grabar en vivo; en estos días, la conductora está trabajando en casa desde donde graba algunas cápsulas para el matutino. Durante esta contingencia, ha compartido con los televidentes un poco de su excelente relación familiar pues tanto sus hijas, Mía y Nina, como su esposo, Erik Rubín, han colaborado apareciendo en varios de los clips que se han transmitido en esta cuarentena.