Marcus Ornellas anuncia que su boda con Ariadne Díaz ha sido pospuesta por la pandemia

Desde Puerto Vallarta donde está pasando la cuarentena con su prometida Ariadne Díaz y su hijo, Diego, Marcus Ornellas reveló en entrevista para Televisa Espectáculos que su boda ha sido pospuesta debido a la contingencia mundial. El actor dio a conocer que ambos quieren que esta celebración sea muy especial, así que prefieren realizarla cuando la situación en el país esté bajo control y sus invitados puedan disfrutar con libertad de este evento, que han estado planeado desde agosto de 2018, cuando le entregó el anillo de compromiso durante el cumpleaños número 32 de la actriz.

Aunque reiteró que el plan de llegar al altar sigue en pie, la circunstancia los ha obligado a tomar esta decisión: “La verdad es que la pandemia vino a retrasar y a mover muchas fechas para todos, literalmente, para todo el mundo. Es un proyecto que está frenado, por ahora, y sí, el plan sigue, pero la fecha se pospone ya que se acomoden todo otra vez, ya que podemos estar sin cubrebocas, yo creo que ahí lo vamos a volver a pensar, a ponerle nuevamente fecha”, explicó.

Sobre si ahora que han estado pasando este tiempo en familia buscarán otro hijo, el actor comentó que es una posibilidad que no descartan, aunque prefieren que sea en otro momento, pues su hijo Diego, de cuatro años de edad, los mantiene muy ocupados: “Todavía no lo encargamos, seguimos trabajando en eso, pero todavía no tenemos fecha; por ahora no, por obvias razones. Estamos contentos, estamos felices así, Diego es bastante intenso como para llenar la casa con su energía”, detalló.

Cabe recordar que esta sería la segunda ocasión que la pareja pospone su boda debido a circunstancias que están fuera de su alcance. El año pasado, justo cuando ya habían elegido fecha y lugar, el clima los orilló a planearla para este año: “Dijimos tal fecha ¡sí!, que en Vallarta; fuimos a Vallarta donde te piden una lista interminable de documentos y luego ya me dicen: ‘Oiga, ¿pero por qué se quieren casar en temporada de huracanes?’ y pues dije, ‘¡Ah caray! pues sí, no se puede’”, comentó Ariadne, en junio del 2019 al programa Intrusos.

En aquella ocasión, la actriz reconoció que organizar su boda no ha sido nada fácil, debido a que deben empatar las agendas de la familia de Marcus, en Brasil, y la suya, aquí: “Las fechas en la que la familia de Marcus puede venir son temporadas que no son tan buenas para casarse en playa, entonces, estamos en el estira y afloja de poder coincidir todos, porque es muy importante que estén nuestras familias”, explicó.