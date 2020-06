¿Qué actriz ha revelado que fue uno de los positivos de Covid-19 en 'Te doy la vida'? Rocío de Santiago reveló que no presentó síntomas, pero sigue tomando las medidas sanitarias de seguridad

Los últimos días se ha hablado mucho sobre el regreso del elenco de la telenovela Te doy la vida -protagonizada por Eva Cedeño y José Ron- a los foros de grabación, luego de que se diera a conocer que dos actrices habían dado positivo a la prueba del Covid-19. En días pasados, el villano de la historia, Jorge Salinas aclaró que estos contagios no ocurrieron recientemente: “Nada de eso pasó ahorita, ni en medio de la grabación”, comentó reservándose los nombres de las actrices. Esta tarde, la actriz Rocío de Santiago ofreció una entrevista a Ventaneando, con el objetivo de generar conciencia entre el público, en la que confirmó que ella es una de las integrantes de esta producción que se contagió.

La joven actriz contó que se enteró de la noticia gracias a la prueba que les aplicaron en Televisa y que, su caso, fue asintomático; sin embargo, exhortó a los televidentes a no bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias de seguridad: “Cuídese mucho, por favor, se los digo de todo corazón, esto es muy real, muy latente y hay que cuidarnos”. De Santiago explicó a detalle cómo fue que se enteró que había adquirido el virus: “A principios de mayo íbamos a empezar a grabar la novela, pero nos hicieron a todos los actores la prueba del Covid. Resulta que salgo positiva, me avisan, obviamente la producción, y tuve que tomar mis medidas”.

Con esta entrevista, la actriz dejó claro que todo esto ocurrió tiempo antes de que el elenco regresara a grabar; además, reveló los momentos de angustia que pasó su familia al enfrentarse de la noticia: “Yo vivo con mis abuelos, vivo con mis papás y con mi hermano; entonces, todos solamente habíamos ido al súper, al mercado, a las cosas necesarias. Fue espantoso, sobre todo por mis abuelos, mi abuelo tiene ya tiene 85 años y teníamos muchísimo miedo de que se nos fuera a enfermar y fueron semanas de terror, de intriga”.

Debido a que es una paciente asintomática, contó cuáles fueron las indicaciones que le dieron tras dar positivo a Covid-19: “Las indicaciones de los médicos fueron que, como no teníamos síntomas, nos pidieron que tomáramos vitaminas”. Por otro lado, confirmó la versión de Salinas de que ella no es parte de este regreso a los foros: “Gracias a Dios tenía poquitas escenas por grabar, así que no se tuvieron que reescribir mi historia, mis escenas quedaron intactas”.

Por otra parte, Jorge Salinas concedió una entrevista al programa De Primera Mano, donde detalló las medidas sanitarias a las que toda la producción se somete a la hora de grabar: “Son como alberquita que tienen para los pies, pasas sobre ellas; después por unos tapetes sanitizados y luego por una jerga y así ingresas al foro. Todo mundo debemos trae tapabocas, a todos se nos hizo una prueba anti Covid-19 antes de regresar a laborar, respetamos la sana distancia a la hora de las grabaciones (…) Dentro de la misma empresa hay una persona de enfermería que te toma la temperatura”, dijo.