Tras los rumores de hace algunos meses, Yalitza Aparicio habla de su vida amorosa

No es fácil lidiar con la fama, pero Yalitza Aparicio ha sabido salir adelante a lo largo de este proceso, desde su debut en la pantalla grande como protagonista de la película Roma, del director Alfonso Cuarón. Debido a ello, no solo su faceta como activista acapara la atención de quienes la siguen, sino también algunos aspectos de índole personal, como aquellos ligados con el corazón. Precisamente, la joven actriz ha despejado las dudas en torno a su vida sentimental, esto al ser cuestionada sobre si ahora que tiene más tiempo libre se daría una oportunidad en el amor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Yalitza respondió tan discreta como suele ser, y muy transparente al exponer la postura que ha asumido en relación con ese tema. “Yo creo que hay tiempo para todo, no hay que negarse a nada, pero pues creo que cada cosa se va dando a su debido tiempo…”, confesó la oaxaqueña en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano. Recordemos que meses atrás, la actriz fue relacionada sentimentalmente con un hombre llamado André Montes, sin embargo, tras una serie de acontecimientos, y luego de que él eliminara de las redes sociales las fotos en las que aparecía con ella, se dio por hecho que aquella historia de amor había llegado a su fin.

A tenor de eso, la intérprete no escapó a la pregunta con la que se buscó obtener detalles de esa supuesta ruptura, aunque evitó hablar al respecto. Eso sí, reconoció que se enfrenta a un proceso de aprendizaje, pues como figura pública una de sus prioridades ha sido proteger su vida privada, lo que ha resultado un tanto difícil. “No sé cómo trabajan los demás actores, es algo que también me estoy dando a la tarea de investigar, de cómo llevar tanto su vida personal como su vida pública a la par, ya sea para que todos se enteren o tenerla separado…”, confesó durante la charla.

VER GALERÍA

De esta manera, Yalitza hizo énfasis en el gran empeño que ha puesto desde el día en que su vida cambió para siempre, ahora convertida en una de las figuras más reconocidas en todo el mundo. “Soy nueva en este medio, estoy aprendiendo, cometiendo muchos errores, cometiendo muchos aciertos, aprendiéndolos y superándolos…”, dijo. Por ahora, la intérprete permanece en la Ciudad de México debido a la pandemia de coronavirus que ha golpeado al mundo entero, acoplándose a esta nueva rutina trabajando desde casa.

En relación con su trabajo como actriz, la joven aseguró que continúa preparándose, dejando ver que próximamente vienen más sorpresas. “Yo sé que muchas personas están ansiosas por ver qué otro paso voy a dar en lo que respecta al cine. Lo único que les puedo asegurar es que me estoy preparando, lo estamos preparando, algunas cosas se estaban rodando pero se tuvieron que suspender por la situación del país… así que con calma…”, agregó.

VER GALERÍA