‘¡Ya basta!’: Galilea Montijo alza la voz y denuncia que es víctima de un intento de extorsión

Convertida en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, esta mañana, Galilea Montijo se dirigió a los televidentes del programa Hoy para levantar la voz y hacer público que está siendo víctima de un intento de extorsión por parte de un sujeto que, le hizo llegar unas supuestas fotos suyas, que pretende vender a otras publicaciones si no recibe una remuneración de su parte. Con firmeza, la tapatía dejó claro que no caerá en ningún tipo de chantaje: “Hay un tipo que, no sé, está mandando unas imágenes mías donde, claramente se ve un photoshop”, comentó esta mañana.

La conductora contó que el sujeto asegura que estas instantáneas fueron captadas cuando cumplió la mayoría de edad; cabe resaltar, que las imágenes son de un desnudo: “Él quiere dinero, porque supuestamente son unas fotografías que me tomaron cuando yo tenía 18 años. Quiero decirle a este señor que a los 18 años yo ya estaba en la Ciudad de México, entonces, quieres decir que ¿le tomó fotografías a una menor desnuda? No puedo enseñar completamente las fotografías porque claramente se ve el cuerpo de otra señora, donde incluso se le ve la cicatriz de una cesárea”, explicó.

Galilea dejó claro que no va a ser parte de este tipo de dinámica tramposa y dio a conocer que está estudiando las acciones legales correspondientes: “Sí me pone muy triste que, a pesar de que este mundo está vuelto loco, exista gente que todavía tenga esta maldad y que lo esté haciendo por dinero. Este señor dice que tiene muchísimo material y muchas juntas con revistas, que estaba esperando mi respuesta, para yo comprarlas; sino se las vendía a las revistas. Yo solo quiero decirles a las revistas que, si quieren comprarlas, están comprando un material completamente falso. En estos momentos yo ya estoy tomando acción legal, por supuesto y sí nos vamos a ir a juicio”.

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, Galilea publicó un collage de las supuestas fotos que acompañó de un importante mensaje, con el que dejó claro que no se va a quedar callada: “Con tristeza les informo que soy víctima de un chantaje relacionado con unas supuestas fotografías de desnudo mías (…) En materia legal, ya he puesto la denuncia ante la autoridad competente en contra de quien o quienes resulten responsables de este intento de extorsión (…) Mientras millones de mujeres alrededor del mundo estamos alzando la voz, este cobarde chantaje que atenta contra mi dignidad, se escuda en el anonimato que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías. ¡Ya basta!”, escribió.

En un acto de solidaridad Fernando Reina, esposo de Galilea, también hizo referencia a este tema en su Instagram, donde repudió este tipo de actos: “Un cuerpo desnudo jamás deberá ser motivo de vergüenza, por el contrario, la belleza de la anatomía humana es algo que ha inspirado a pintores, músicos y poetas. Esto a propósito de una persona que, con muy pocos escrúpulos y menos valores, ha tratado de intercambiar material fotográfico con desnudos y lleno de edición por dinero. Fotografías en las que trata de vender una narrativa falsa, aludiendo a los inicios de la carrera artística de mi esposa”, se lee en el feed de su cuenta.