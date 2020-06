José Ron sobre sus amores del pasado: 'No queda más que quedarse con la experiencia'

Así como en la ficción José Ron se ha convertido en uno de los galanes preferidos de las telenovelas mexicanas, en la vida real, también ha protagonizado varios romances con famosas que han marcado su vida. Siempre transparente con las cuestiones del amor, el actor habló de este tema en una entrevista que concedió para TvyNovelas a propósito del próximo estreno de Rubí, en México, el 15 de junio. Además de dar detalles de su personaje de Alejandro Cárdenas, el actor fue cuestionado sobre su pasado amoroso, en el que figuran guapas actrices como Ariadne Díaz, Begoña Nárvaez, Irán Castillo y Daniela Álvarez. Como un caballero, reveló que se quedó con lo mejor de cada una de sus relaciones.

Antes de esta entrevista, en diciembre pasado, José Ron quiso aclarar en una charla con Televisa Espectáculos quienes han sido sus novias del medio: “Anduve con Begoña, fue en Muchachitas, con Ariadne, fuimos novios y… ya. Con Irán fuimos novios, terminamos justo cuando yo estaba en italiana, con Livia Brito”, detalló luego de que le adjudicaban otros romances que nunca ocurrieron. Luego de conocer quienes sí han sido sus novias, el actor se confesó que se ha quedado con lo mejor de cada romance.

Sin decir nombres, el actor aseguró que guarda un lindo recuerdo de todas sus historias de amor, aunque reconoció que sí le rompieron en corazón: “Ha habido situaciones en las que he sufrido, en las que no se han dado las cosas, a veces porque éramos muy pequeños, por inmadurez, por muchas cosas, pero no queda más que quedarse con la experiencia, con lo bonito de cada relación, con lo aprendido, siguiendo para adelante y sin cometer los mismo errores”, explicó.

A pesar de que ha vivido el desamor, reconoció que no se arrepiente de haberse entregado por completo a sus relaciones pasadas: “Yo creo que, si uno no abre el corazón, no sufre. Pero soy de los que piensa que si estás con alguien es para arriesgarte, es para ver qué pasa, para dejarte llevar, y si no sucede, es mejor quedarse con la satisfacción de que lo intentaste, de que no quedó de tu lado. La vida continúa”, finalizó.

Desde marzo pasado, José hizo pública su relación con la actriz Jessica Díaz, con quien lleva poco más de dos meses de noviazgo. Según ha contó hace unos día en una conversación con la periodista Lourdes Stephen, a su “conejita” (como le dice de cariño) la conoció en 2015 cuando grabaron juntos la telenovela Simplemente María, ahí comenzó una amistad que se transformó en amor a principios de este año cuando se reencontraron en una reunión donde jugaron Semana inglesa; luego de los besos de esta dinámica no se volvieron a separar.