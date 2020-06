Ingrid Coronado y cómo su admiración por Andrea Legarreta dio pie al surgimiento de 'Venga la Alegría'

Un viaje al pasado bastó para que Ingrid Coronado compartiera algunos de los recuerdos más entrañables de su trayectoria en la pantalla chica, así como el secreto detrás del surgimiento del proyecto en el que participó como conductora por varios años, el matutino Venga La Alegría, del que se despidió en noviembre de 2018. Y es que para la también cantante, su incursión en esta faceta profesional no sería la misma sin la inspiración que un día tomó de Andrea Legarreta, quien ha destacado como una de las figuras más queridas de la televisión gracias a su trabajo en el programa Hoy. Por supuesto, la esposa de Erik Rubín no fue indiferente a estos comentarios, y sin dudarlo respondió a los mismos dando muestra de su entero agradecimiento.

A manera de confesión, Ingrid abrió su corazón a todos sus seguidores y narró parte de este importante capítulo, acompañando sus palabras con algunas fotografías de ese instante que la llenó de muchos aprendizajes. “Hubo una época de mi vida en donde tomé la difícil decisión de retirarme de mi trabajo profesional para dedicarme de lleno a mi vida personal. Soñaba con ser mamá y ama de casa de tiempo completo. Renuncié a mi programa, que era Tempranito…”, recordó en las primeras líneas de su publicación en redes sociales.

Fue así como Ingrid hizo énfasis en el notable giro que dio la historia, cuando al tomar la decisión de regresar a la pantalla chica, las oportunidades se abrieron de par en par. “Las cosas no salieron como esperaba, y 2 meses después estaba hablando con mi jefe de ese entonces mostrándole mi interés de volver a trabajar. Mario, a quien considero también un muy buen amigo, se portó como un padre para mí. Me entendió y apoyó en mi nueva decisión preguntándome qué me gustaría hacer…”, escribió, para luego revelar la importante petición que le hizo. “Estas fueron mis palabras: Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, por lo tanto me gustaría competirle…”, aseguró.

Tras sincerarse, Ingrid pudo alcanzar uno de sus máximos sueños, dispuesta a “competir” con todo y a dejarse sorprender por lo que viniera, teniendo muy presente la inspiración de Legarreta. “A él le pareció buena idea, e incluso me dio la oportunidad de proponer con qué productor y conductores me gustaría trabajar, y así es como creamos Venga la alegría”, contó la también escritora, que recibió un sinfín de reacciones, entre ellas la de Andrea, con quien conserva una linda amistad. “Querida Ingrid, valoro mucho tus palabras. Me siento halagada, honrada y agradecida. Tú has sembrado y cosechado cosas maravillosas. Lo que has logrado lo ganaste con tu propio estilo y talento, lo has ganado a pulso y mereces, sin duda, todo lo bueno en todas las áreas de tu vida…”, dijo.

Por supuesto, Andrea apoyó los comentarios de los fans, que aseguraron extrañar la presencia de Ingrid en la pantalla chica, quien se retiró para emprender en sus múltiples proyectos y dedicar tiempo a su familia. “Coincido con quienes dicen que haces falta en la pantalla. Me gusta seguirte y leerte, pues siempre aportas algo positivo. Pero gente como tú falta en la T.V. Te abrazo virtualmente y con mucho cariño y admiración. Besos bonita. Gracias de nuevo”, respondió Legarreta. Recordemos que en mayo de 2019, Ingrid hizo una de las apariciones en televisión más comentadas, cuando por primera vez asistió al programa Hoy, en el que recibió todas las ovaciones del público televidente y también de los conductores.

