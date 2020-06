Como nunca, Cristian Castro habla de sus hijos mayores: ‘Estoy muy orgulloso de ellos’

Han sido contadas las ocasiones en las que Cristian Castro comparte con sus fans detalles de su faceta más personal: la de papá. Haciendo una excepción a su regla de no hablar de ellos (sobre todo de los dos hijos mayores), el cantante platicó cómo están los chicos, durante su charla con su amiga, la cantante Guadalupe Pineda a quien también le confesó que se encuentra desolado tras la sensible muerte de su abuela, doña Socorro Castro, quien lamentablemente falleció a finales de abril. El hijo de Verónica Castro reveló que, aunque sus hijos están todavía muy jóvenes para saber si seguirán o no sus pasos en la música, sí les ha inculcado el gusto por un instrumento, por lo que además de su preparación académica, también tienen lecciones de piano.

Para sorpresa de sus fans, Cristian reveló que Simone, su primogénita, está a días de celebrar sus 15 años: “Ya tengo mi hija de 15 años, estoy muy contento, está por cumplir 15 años, precisamente este 15 de junio, mi hijita, estoy feliz con Simone y la verdad que muy orgulloso porque están saliendo muy bien en sus calificaciones. Luego tengo a Mikhail, Mikhail que tiene 12 años, va para los 13 años; ahora en diciembre cumple 13”, comentó sobre los hijos que tuvo con su primera esposa, Valeria Liberman, quienes desde el divorcio de sus padres no han vuelto a aparecer frente a las cámaras.

Cristian también habló de Rafaela, la más conocida de sus tres hijos, debido a la estrecha relación que tiene con el cantante y con su familia, en especial con su abuelita, Verónica Castro: “Y tengo a mi hija Rafelita, de 6 años, que hoy justamente fue su graduación y la acompañé a través de Zoom, gracias a la tecnología pude acompañar a mi hijita en su graduación. Se graduó de Kinder, imagínate, ya aprendiendo inglés, a escribir, matemáticas; a sumar y a restar. A su edad yo no sabía tantas cosas, yo creo que hasta que entré a segundo de primaria, tercero, ahí fue que aprendí realmente a escribir, a saber, matemáticas, a manejar conceptos y a hablar el inglés, un poquito, así que la felicito mucho porque hoy dio una demostración increíble en su examen”, dijo de la hija que tuvo con la colombiana Paola Eraso.

El cantante aprovechó esta conversación para agradecer a sus fanáticos por apoyar su carrera, a través de la cual, puede darles una buena educación a sus tres hijos: “Estoy muy orgulloso de ellos, los tengo en muy buenas escuelas y gracias al público que me da esta oportunidad de que ellos vayan a escuelas buenas”, comentó. Cristian también contó que, aunque sus hijos todavía no saben si se dedicarán o no a la música, sí están aprendiendo a leer partituras: “Ahora lo que más quiero es que también mis hijos aprendan un instrumento ya están con el piano. Yo estoy encima de mis hijos para que aprendan piano, quiero que se acompañen bien y aunque no sean cantante sepan un poco de solfeo, un poco de música, porque es importante eso”, finalizó.

