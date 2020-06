Adrián Uribe habla de la reacción de su hijo Gael tras enterarse que tendrá una hermanita

Con el corazón lleno de felicidad, Adrián Uribe y su pareja, Thuany Martins, disfrutan al máximo de la dulce espera de su primer bebé en común, un sentimiento que cobró fuerza tras confirmar en días pasados que será una niña la que ya viene en camino. Por supuesto, esta dicha es compartida, pues el hijo mayor del comediante, Gael, producto de su pasada relación con Karla Pineda, ha celebrado por todo lo alto la buena nueva, aunque muy pendiente de que el embarazo de la futura mamá marche de maravilla, así lo confesó el orgulloso papá durante una reciente entrevista con el programa televisivo De Primera Mano.

Con el sentimiento a flor de piel, y al ser cuestionado sobre cómo tomó el adolescente de 16 años la noticia, Adrián respondió con toda sinceridad, revelando que incluso su hijo compartía los mismos deseos que él y su pareja. “Feliz, porque además él quería niña, Thuany quería niña, yo quería niña y diosito nos escuchó a los tres…”, respondió a lo largo de la charla, una de las primeras que concede desde que él y Thuany confirmaran el sexo de su bebé a través de las redes sociales, espacio en el que han puesto a sus seguidores al tanto de todo.

Para ser más preciso, Adrián ahondó en la reacción que tuvo Gael, quien de inmediato quiso asegurarse de que todo se encontrara en orden con el embarazo de Thuany, así lo contó el también actor. “Gael era el que más quería niña, me encanta porque lo primero que me dijo cuando le dije ‘mi amor, es que vas a tener una hermanita’, pues no sabíamos todavía que iba a ser, si hermanito o hermanita, cuando le dije, lo primero que me dijo fue ‘oye pa, ¿Thuany está tomando ácido fólico?' Como que le preocupó esa parte…”, reveló.

Mientras tanto, Adrián y Thuany siguen al pie de la letra las indicaciones del médico, pues debido a la época de pandemia, la brasileña debe ser más precavida. “El doctor nos dijo que tuviéramos todos los cuidados del mundo… los normales pero además por el embarazo, la pancita ya se le nota…”, aseguró, para luego revelar cuándo podría darse la llegada de la niña, a la que ya esperan con mucha ilusión. “Todo indica que la última semana de octubre y la primera de noviembre…”, dijo a lo largo de la entrevista.

De paso, Adrián habló de lo mucho que le alegra prepararse para dar la bienvenida a una niña, pues afirma que la presencia de las mujeres en su vida ha sido trascendental. “Todos mis amigos me dicen… ‘Adrián, si con tu hijo te volviste loco y fuiste feliz y lo amas, tu mujer, tu hija te va a cambiar la vida por completo’. No me cabe la menor duda, yo siempre he sido pro mujer y para mi las mujeres han sido fundamentales en mi vida, empezando por la que me la dio, que es mi madre, mi hermana mayor, mi mujer y ahora esta bebé…”, dijo sonriente.

