Raúl Araiza da detalles de la inundación que sufrió su departamento: ‘Esto es una gran tristeza’

Como el resto de los conductores de Hoy, Raúl Araiza ha transformado su casa en un foro de televisión, cuando de grabar una cápsula para el programa, se trata. Como todas las semanas que le toca hacer home office, esta mañana, el conductor preparó un segmento en el que narró cómo fue que la cocina de su casa terminó sin techo; luego de una inundación que perjudicó una zona de su departamento. Según contó Araiza, un descuido de los vecinos provocó que la estructura de su cocina y comedor se viniera abajo. En días pasados, este espacio, sirvió como escenario para varias secciones, como en las que participaron su novia, María Amelia Aguilar y su hija Camila, quien ofreció una clase de yoga para el público del matutino.

Con su casa en obra, el conductor narró: “No hay cosa peor, que te llamen y que te digan: ‘¡Oye!, tu cocina que estabas cuidando se está inundando el departamento y se está cayendo”. Raúl mostró a los televidentes el nivel de daño que provocó este incidente, en plena pandemia: “Aquí han visto diferentes cápsulas, miren por favor, ya va mejor, pero imagínese que yo llego y me encuentro con que todo ese plafón, todo eso, luces todos, se estaba inundando y se estaba cayendo, todo. Si se dan cuenta todo está empapelado; de repente uno se encuentra con todo así: roto, caído, la campana, esta donde me cocinó mi queridísimo Omar (Fierro), ¡todo en el piso!”, dijo.

Fue después de mostrar cómo quedó su cocina que Raúl reconoció que, la situación, es muy lamentable: “Esto es una gran tristeza, pero les voy a ir enseñado como se va reparando poco a poquito, con su sana distancia, sino dónde vivo. ¿Quién me da posada? Si me puede dar posada una mujer, mejor”, comentó con tono broma el conductor. En este clip, Araiza mostró que tuvo que mover el cuadro que le hizo el pintor Mateo Pineda y que le daba mucha vista a esa parte de su casa.

También dio detalles de qué fue lo que provocó la inundación: “Ahí es donde uno dice, ‘¡Ah caray! en qué momento no le cerraron el agua en el departamento de arriba”. Aunque el daño fue muy representativo, por fortuna, sólo se vi afectada la zona de la cocina, pues las habitaciones del departamento no registraron daño: “Eso es lo que sucede cuando se te inunda algo, por suerte no pasó a los cuartos, se quedó en esto todo”, finalizó.

