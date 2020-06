Memo del Bosque a poco tiempo del nuevo examen que se realizará: 'Tengo fe de que en ese salga limpio'

A finales de 2019, Memo del Bosque libró una dura batalla, esto tras haberse sometido a un trasplante de médula ósea, como parte del tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2017. Por fortuna, hoy se encuentra mucho mejor, pasando la página de ese duro episodio, pero muy pendiente de su estado de salud, pues aunque admite que se encuentra “limpio” de este padecimiento, debe someterse a una estricta revisión médica cada seis meses. De hecho, el productor de televisión está más que preparado para su siguiente examen, con el cual reafirmaría la favorable evolución que ha tenido a lo largo de este periodo.

A pregunta expresa sobre en qué etapa del proceso se encuentra ahora, Memo fue muy sincero, revelando que está listo para realizarse las siguientes pruebas como lo indica el protocolo que debe seguir, confiando en que los resultados de las mismas serán favorables. “Tengo que hacerme exámenes. Me pongo nervioso y siento esa mariposa al saber de que viene en junio o julio, pero tengo fe de que en ese salga limpio…”, confesó en entrevista para TVyNovelas, espacio en el que también se indica que con esta prueba, Del Bosque corroboraría “su victoria contra el cáncer”. Mientras tanto, su familia es su mayor aliciente, pues tanto su esposa, Vica Andrade, así como sus hijos, han permanecido siempre a su lado.

Sobre este próximo examen, Memo también destacó el gran empeño que ha puesto para tener una mejor calidad de vida, un propósito que ha alcanzado con el paso de los días, a pesar de lo complejo que esto ha sido. “Trato de ver a lo lejos y estar consiente de que ahí está; tengo una vida lo más sana posible para alargar la vida y tratar de estar muchos años…”, añadió el productor, que poco a poco ha retomado el ritmo sin bajar la guardia. “Cada día mejor (me siento). Perdí 11 kilos desde que empecé el proceso y llevo 5 recuperados. Me siento bien así, más fuerte. No estoy al cien pero sí bastante motivado anímicamente, inmensamente feliz por esta segunda oportunidad de vida, de renacer, de disfrutar a mis hijos, a mi familia, amigos…”, aseguró durante la charla.

Pero más allá de todo, y con la gran posibilidad que hoy tiene de seguir dando forma a sus sueños, Del Bosque se mantiene muy activo en el terreno profesional, tanto así que a mediados de mayo anunció su vuelta trabajo, y aunque no especificó de qué se trataba, días después dio la sorpresa al reactivar su canal en YouTube, en donde consintió a sus seguidores, al reunir al elenco de su famoso programa televisivo El Calabozo, que se convirtió en uno de los favoritos hace ya algunos años.

Fue a raíz de la enfermedad que Del Bosque cambió la mirada, razón por la cual admite aprendió a encontrar la fascinación por algunos detalles de la vida cotidiana. “La enfermedad me hizo valorar cosas tan pequeñas y básicas como un trago de jugo, cosas que te gustan y no las puedes tener en ese momento porque no te las permiten. Te das cuenta que disfrutas cosas como cocinar, que además en esta época si lo haces en casa, ayuda y fomenta la unión familia…”, reveló en días pasados en entrevista con el diario mexicano Reforma.

