José Ron se sincera y responde, ¿quiere o no ser papá?

Después de más de tres años de soltería, en marzo pasado, José Ron hizo pública su relación con la actriz Jessica Díaz; a sólo un par de meses de haber comenzado a escribir su historia de amor, el actor, ¿ya está pensando en la paternidad? Como muchos famosos en esta contingencia, Ron sostuvo una plática vía Instagram con la periodista Lourdes Stephen a quien le confesó si está en sus planes convertirse en padre; un tema del que ya había hablado en noviembre de 2019, sólo que en aquel entonces, su estado civil era distinto: “Me encantaría, siempre lo he dicho, pero ahorita, para empezar, no tengo ni novia”, comentó en aquella ocasión; sin embargo, ahora ya tiene novia, ¿sigue pensando lo mismo?

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Durante la charla con Lourdes, Ron reconoció que la telenovela Te doy la vida ha venido ha darle una nueva perspectiva de la paternidad: “Me cambia en el sentido de confirmar lo que me gustan los niños, de lo cariñoso que puedo ser o el buen papá que puedo llegar a ser, porque sí me encantaría”, reveló.

VER GALERÍA

Luego de confesarle que sí quiere ser papá, reconoció que tal vez sería uno muy consentidor: “Tengo corazón de pollo y, en sus tiempos, cuando me toque, si no me ha tocado yo creo que es por algo y si no me toca también, feliz, pero yo creo que sí me va a tocar”, comentó el actor quien, a sus 38 años de edad, está listo para vivir esta experiencia, aunque no se animó a revelar sí lo ha platicado con su novia, con quien lleva apenas un par de meses de noviazgo.

José Ron también habló de cómo, después de cinco años de amistad con Jessica (que comenzó en las grabaciones de Simplemente María), recientemente Cupido los flechó: “Siempre la veía yo como una buena amiga, como la gran mujer que es, pero como amiga”, recordó. Y platicó cómo se lleva su mamá con su nueva novia: “Le cae muy bien, además Jessica, no es porque sea mi novia, pero cuando éramos amigos, sé cómo es con su familia, sus principios, su educación, sus valores, me encanta esa parte que tiene de luchar, salir adelante; ella también es de provincia, llegó al CEA, le tocó batallar mucho (…) hay cosas que nos unen mucho, es una muy buena mujer”, detalló.

VER GALERÍA