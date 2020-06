Con un nudo en la garganta, Cristian Castro habla de la muerte de su abuelita: 'Estoy muy desolado'

A poco más de un mes del sensible fallecimiento de doña Socorro Castro Alba, mamá de Verónica Castro y abuela de Cristian Castro, el cantante rompió su silencio y habló por primera ocasión de cómo está lidiando con la partida de su abuelita, a quien consideraba como una madre. Desde su casa en Malibú, donde vive desde hace más de 10 años, Cristian abrió su corazón durante un Live en Instagram con la cantante Guadalupe Pineda, en el que reconoció que se encuentra desolado tras la muerte de doña Socorro, con quien tenía una conexión muy especial. El cantante abrió su corazón y contó lo difícil que ha sido atravesar este duelo del que solo había hecho referencia en Instagram donde, en mayo pasado, publicó: “Mi sentido de la vida está muerto”, frase que acompañó de una imagen de su infancia al lado de su abuelita.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Al comienzo de la charla, Guadalupe Pineda le comentó a Cristián: “Te agradezco mucho y te mando un abrazo con todo mi amor por la pérdida de tu abuelita Socorro, porque perder a un ser humano que nos dio tanto, perder a una gente que es parte de uno, es una pérdida que no se repara con nada. Yo perdí a mi mamá en enero y no sabes cómo la extraño, no sabes cómo la vibro (…) Te agradezco porque sé que esos golpes son muy duros y nunca vas a poder olvidar ese amor, ahora sí que un amor eterno”.

VER GALERÍA

Con el sentimiento a flor de piel, el cantante dijo: “Siento mucho lo que pasó con tu mamá, mi más sentido pésame. La verdad que sí, las madres son lo más importante, no por nada llamamos a nuestra especie mamíferos, somo parte de esta especie y de ahí viene la felicidad, la más grande que te da la vida es tu mamá. Me doy cuenta que, la felicidad más grande de mi vida, fue mi abuela”, comentó. El cantante también explicó por qué fue tan importante para él: “Mi madre, obviamente salió a buscar el pan, salió a trabajar, gracias a ella pude tener la educación que tuve, el colegio que tuve, los lindos compañeros que tuve y me pude graduar de la preparatoria; después, ella también me ayudó para poder sacar mi primer disco, obviamente, le debo todo a mi madre, pero el cariño que tuve con mi abuela fue como más madre, fue la madre de toda la familia”.

Cristian reveló que fue tan cercano a ella que por mucho tiempo compartieron recámara: “Yo dormí con mi abuela hasta los 13 años, cuando ya me vi demasiado grande, me fui a mi habitación por primera vez en la vida, porque yo nunca quise dormir solo, siempre quise dormir con ella, entonces, siempre hubo un mimetismo, nos mimetizamos, no sé, pero dormí en su brazo hasta los 13 años. La verdad es que es mi necesidad y se ha convertido también en mi dirección y también su presencia le daba un motivo a mi vida real y una realidad a mi vida”, explicó.

VER GALERÍA

Con un nudo en la garganta, el cantante admitió: “Hoy día estoy con ganas de entrar hasta a un grupo de ayuda porque me siento muy desolado”. Contó que desde que doña Socorro falleció la ha tenido muy presente: “La veré todos los días en mis sueños porque, aparte, la sueño todos los días”. También confesó que alista material musical inspirado en ella: “Estoy haciendo una canción, un tributo a mi abuela, componiéndole canciones y tratando de hacer un disco un poquito más espiritual, así que muy pronto les voy a estar transmitiendo este mensaje espiritual, porque creo que lo necesitamos”, finalizó.