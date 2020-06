Geraldine Bazán no se cierra a la posibilidad de tener más hijos en el futuro La actriz habló de este tema en una charla con su amiga, Bárbara Michanie, durante una Live en Instagram

Desde que comenzó la cuarentena, Instagram se ha convertido en el gran confesionario de los famosos; en este medio, han encontrado el espacio para hablar de temas que, en ocasiones, con la prensa prefieren reservarse. Tal como sucedió con Geraldine Bazán que, desde la comodidad de su casa participó en un Live con su amiga Bárbara Michanie con quien habló, como pocas veces lo hace, de su vida privada, en especial de la maternidad. La actriz se sinceró y reveló que, aunque está feliz con sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, de 11 y 6 años de edad, respectivamente, no se cierra a la posibilidad de, en un futuro, ser mamá nuevamente.

Sin rodeos, Michanie le preguntó si, en adelante, le gustaría volver a vivir esta experiencia a lo que Geraldine contestó: “No sé, hoy es hoy, el poder del ahora. Vamos a dejar que la vida nos sorprenda. Ahorita estoy feliz, me encanta ser una mamá joven, me encanta llevarme increíble con ellas y poder viajar, tengo una mano para cada uno, es muy cómodo y la idea de empezar de nuevo es complicado, pero uno nunca sabe, ¿no?”. Aunque no se cerró esa pueta aseguró que, por el momento, se encuentra feliz con sus hijas: “Pero por ahora estoy muy bien así”.

Sobre el carácter de sus pequeñas, reconoció que su primogénita es la más parecida a ella, mientras que Miranda, la pequeña, tiene una personalidad con la que conquista a todo el mundo: “Elissa es muy bondadosa, siempre está pensando en los demás, es muy sensible; en esa parte, creo que se parece mucho a mí y Miranda es la que no se queda callada, ella dice lo que piensa, es una canija, una manipuladora, en el buen sentido de la palabra, nos tiene comiendo de su mano a todos”, comentó entre risas.

Geraldine también le contó a su amiga cómo es que sus hijas han estado haciendo la cuarentena entre la CDMX y Acapulco: “Muy bien, yo siempre le doy gracias a Dios y a la vida por, de alguna manera, sortear estas cosas de la mejor manera. Hemos tenido la oportunidad de estar en nuestra casa en México, de poder salir de casa, a tu coche, a otro lugar muy cerca, en la playa y, entonces, seguir la cuarentena con la misma gente, hemos podido sortearlo así y ha sido muy llevadero”, contó Bazán sobre Elissa y Miranda, quienes están pasando unos días con su papá, Gabriel Soto.

