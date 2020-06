José Ron recuerda uno de los momentos más difíciles de su vida: 'Toqué fondo'

Más allá de su faceta como actor, José Ron ha hecho frente a difíciles circunstancias personales que lo han marcado para siempre. Sin embargo, el galán de telenovelas ha tenido la fortaleza suficiente para salir adelante y aprender de sus errores. Hoy, enfocado de lleno en su carrera, y enteramente motivado por su romance con Jessica Díaz, habla con total apertura de esos complicados episodios de su pasado, que tuvieron lugar por aquellos años en los salió de su natal Guadalajara para conquistar su sueño como estrella de la televisión en la Ciudad de México. Debido a ello, se considera un hombre muy agradecido con la vida, pues a pesar de todo, ha podido consolidar una estabilidad de la que disfruta al máximo.

“Esta parte de estar yo fuera de mi ciudad, lejos de mi familia en un momento tan complicado, me ayudó también a ser más fuerte, era mi motor también para continuar. En México solo pasé por cosas feas, que uno cae, que uno de repente no dimensiona, es un medio muy complicado y cuando lo cuento me gusta contarlo para que también los chavos aprendan de lo que a mí me pasó…”, dijo de lo más sincero en entrevista con la presentadora de televisión Lourdes Stephen, para su canal de YouTube.

Durante la charla, y a pregunta expresa sobre si había caído en las adicciones, el actor respondió con firmeza, ahondando en lo difícil que fue para él separarse de su familia en aquel momento. “Sí, hace mucho (caí en las adicciones). Para mí ese cambio tan drástico, de ser una persona de familia, llegar acá, la actuación, el CEA, de repente empiezas a trabajar, empiezas a ganar tu dinero, empiezas a salir a la calle, te reconocen, yo estaba chavo. Se te hace tan fácil tantas cosas, que es parte de mi pasado, parte de mí, pero es lo que me ha hecho ser lo que soy en este momento…”, compartió.

En otro momento de la conversación, el protagonista de la telenovela Te Doy la Vida, no pudo contener el llanto al revelar que hubo un suceso en específico que años atrás, lo llevó a tomar la firme decisión de levantarse y no darse por vencido. “Mis papás no saben, fue muy duro, y ese evento que pasó me hizo abrir los ojos, de repente no puedes creer el fondo, qué tan fondo puedes llegar, qué tan fondo puedes tocar y dices, ‘yo no quiero esto’… fue algo que tengo muy en mi corazón, que me abrió los ojos el pensar que cómo puedo yo hacer cosas amando yo a mi familia, ellos amándome a mí, dándome toda la confianza de estar yo en México. Toqué fondo, pero lo importante es levantarte, no importa cuantas veces caigas…”.

Por fortuna, Ron ha pasado la página de ese capítulo de su vida, pues admite que la fe ha sido otra de sus grandes motivaciones. “Hoy en día Dios es mi fortaleza, es mi centro, es mi familia, pero creo que si no hubiera pasado todo lo que viví, en lo personal, en lo laboral, en todo, pues no pensaría como pienso en este momento, no tendría como la madurez, entonces creo que todo pasa por algo… yo lo viví pero me quedo con lo aprendido, las lecciones…”, confesó.

