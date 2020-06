Eugenio Derbez recuerda el día que casi va a prisión en Grecia, '¡Óigame no!'

Con más de 27 años en la comedia, Eugenio Derbez cuenta con un sinfín de anécdotas en su haber. Recuerda varias muy buenas, pero sin duda, las mejores las ha vivido en el extranjero, cuando le ha tocado cubrir las Olimpiadas o alguna Copa Mundial, así lo contó durante una charla que sostuvo con su gran amigo y compañero de aventuras, Omar Chaparro, en uno de los episodios del reality que el comediante lanzó esta cuarentena: DEShecho en casa. Siguiendo los pasos de sus hijos y de su esposa, durante la pandemia, Eugenio ha revelado varios detalles de su vida hasta ahora desconocidos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Divertidos, los actores platicaron con detalle aquella vez que Eugenio estuvo a punto de ser arrestado en Grecia, mientras realizaban un scketch, como parte de la cobertura de Televisa para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Los comediantes contaron que sostuvieron un altercado con la policía cuando Derbez estaba caracterizado como su personaje de Marilyn Menson y Chaparro estaba vestido como la cantante Anahí.

VER GALERÍA

Debido a las leyes de algunos países y a las ocurrencias de los comediantes, Atenas sólo forma parte de la lista de incidentes que han vivido en el extranjero: “Tú estabas vestido de Anahí”, le recordó Eugenio a Omar. Según contaron, experimentaron momentos de tensión porque realmente estaban a punto de ir a la cárcel: “Te acuerdas el policía no nos dejaba ir, yo le decía ‘Why are you mad’ (¿Por qué estás enojado?)”, detalló Derbez.

Omar Chaparro narró que, aunque intentó ayudar a Eugenio, su atuendo no ayudaba mucho: “Estaba vestido de Anahí con una minifalda y unos dientotes (…) Yo me acerqué, el cuate me garró, me empujó, me quitó. Entonces yo empiezo a transformarme y le dije, ‘Don’t touch me’ (no me toques). El policía te decía cosas en griego y tú con el maquillaje de Marilyn Menson, con tus mallas”. Omar recordó que Eugenio intentó negociar con el oficial: “Querías terapear al policía griego”.

VER GALERÍA

Aunque en esa ocasión, al final, Derbez evadió la cárcel, no corrió con la misma suerte en otras veces. En 2016 contó, en su canal de Youtube, cuando sí fue arrestado de Seúl, durante el Mundial Corea 2002 cuando, luego de perder una apuesta con Toño de Valdés, tuvo que dar un paseo en bicicleta desnudo: “Llegó la policía y vas pa’ adentro, arrestado y yo tenía un vuelo a México de regreso y estaba yo detenido, creo que perdí el vuelo, me tuvieron que ir a sacar y a descaracterizar porque cuando llevaron mi pasaporte decían, este no es usted y aparte uno no habla en coreano”, recordó divertido.