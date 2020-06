Héctor Suarez Gomís publica la última fotografía junto a su padre

Con el paso de los días, Héctor Suárez Gomís revive con orgullo algunos de los recuerdos más entrañables del tiempo que compartió junto a su padre, el primer actor Héctor Suárez, quien falleció el 2 de junio a la edad de 81 años. De hecho, el hijo del afamado intérprete tiene muy presente aquel día en que su progenitor voló a la ciudad de Miami para visitarlo, sin imaginar que sería durante ese encuentro en el que capturaría la última fotografía junto a él, y en la que además aparece su pequeño hijo Pablo, quien al parecer fue el compañero de viaje de su abuelo en esa ocasión.

Fue justo horas después de la partida del intérprete, que Gomís reveló la conmovedora instantánea en la que padre, hijo y nieto comparten sonrisas, haciendo evidente el amor y la complicidad que siempre los mantuvo unidos. “Y sin saberlo, esta fue nuestra última foto juntos. Las tres generaciones reíamos, Pablo molestaba a su abuelo a cada rato, de hecho, más que molestarlo solo era bullying. ‘Ay si ay si ay si ay sí, me creo mucho porque en el aeropuerto la gente me pide fotos y me pide autógrafos porque digo: ¡Queremos Rock!’ ¡Y su abuelo se reía!”, recodó el también actor.

Conmovido, ahondó en algunos detalles en torno a esa reunión, que pasará a formar parte de los bellos recuerdos en el anecdotario familiar. “Los dos me fueron a visitar a Miami a finales de febrero y fue la última vez que las tres generaciones estuvimos juntos…”, escribió Gomís, quien agregó a su dedicatoria con una frase del escritor Carlos Fuentes, en la que habla de la muerte como un acontecimiento que “no mata a los que se lleva, sino a los que se quedan”. Así, remató su sentida publicación asintiendo a las palabras del escritor, como reflejo del gran dolor que hoy lo invade tras la partida de su mayor ejemplo a seguir.

Luego de compartir sus primeras palabras en televisión, el ‘Pelón’, como lo llaman de cariño, concedió otra entrevista en la que habló del profundo sentimiento que hoy lo invade, mostrándose sin ningún filtro ante la difícil circunstancia. “Me duele el corazón, el alma. Es muy fuerte, ya habrá momento para reconstruirme, por lo pronto no le doy la espalda y nunca le he dado la espalada a ninguna emoción y tampoco me da vergüenza mostrar mis emociones en público…”, confesó durante una charla para el espacio radiofónico de Javier Poza.

Sin poder contener el llanto, el intérprete relató la difícil batalla de salud que enfrentó su padre, a quien acompañó hasta el último instante. “Fueron muchos años de lucha contra la enfermedad, ya no tenía cáncer, sin embargo, su cuerpo poco a poco ase fue yendo para abajo… El martes tuvo un paro cardiorrespiratorio, se fue durmiendo. Yo sé que le dolía el alma, su cuerpo, fueron muchos años en que su cuerpo sufrió 15 cirugías…”, recordó, destacando la valentía y fortaleza que siempre distinguió a don Héctor, que pese a todo, nunca se dio por vencido. “Estoy como en un trance, se me ha pasado el tiempo muy lento, desde el momento que lo abracé por última vez… mi tío se lo llevó a que lo cremaran y nosotros lo esperamos en la casa en Cocoyoc, y ya llegaron sus cenizas y las pusimos en la capilla…”, agregó.

