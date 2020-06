Jorge 'El Burro' Van Rankin revela el sexo de su bebé en plena transmisión de 'Hoy' ¿y es?

No podía ser mejor, y es que Jorge ‘El Burro’ Van Rankin inició los festejos por su cumpleaños de una manera muy especial, con la sorpresa de conocer finalmente el sexo del nuevo bebé que él y su pareja, Magda Bleizeffer, ya esperan. Fue a través del programa televisivo Hoy, que cobijado por el cariño y las felicitaciones de sus compañeros, el conductor puso fin a la incertidumbre, tal cual lo prometió en días pasados, cuando en ese mismo espacio compartió la buena nueva con todo el público. A la par de esta noticia, dejó ver lo mucho que él y su amada se han preparado, pues a tan solo cuatro meses de embarazo ya han elegido el nombre que llevará el nuevo bebé.

Fue durante los primeros minutos de la transmisión del programa Hoy de este 5 de junio, que ‘El Burro’ reveló la noticia, animado por cada uno de sus compañeros de programa, que estuvieron muy pendientes de lo que ocurriría. Para esto, la producción colocó un enorme globo color negro con signos de interrogación, y de inmediato hizo un breve comentario. “Ayer fue otro ultrasonido que ya fue el oficial, entonces yo creo que es…”. Tras estas palabras, Van Rankin hizo estallar el globo y de inmediato volaron papelitos rosas, por lo que quedó claro que la nueva integrante de la familia será ¡una niña!

El instante, que sin duda quedará como un bello recuerdo, fue celebrado con los aplausos y buenos deseos de sus compañeros en el foro, entre ellos Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Marisol González, a quienes ‘El Burro’ les hizo otra de sus revelaciones, pues él y su pareja ya tienen nombre para la bebé. “¡Es niña! ¿y sabes qué? Dije que si era niña, efectivamente, se va a llamar Carlota, oficialmente aquí lo digo. Luciana, Roberta y Carlota…”, comentó de lo más ilusionado, para luego destacar la importancia que ha tenido la presencia de las mujeres a lo largo de su vida, pues creció rodeado de ellas. “Yo quise tener un hermano y nunca lo tuve, tuve tres hermanas…”.

Recordemos que fue el 1 de junio cuando ‘El Burro’ destapó la noticia en el matutino ‘Hoy’, tras una divertida dinámica en la que los televidentes tenían que adivinar cuál de los conductores estaba en espera de un bebé. “Quiero anunciar públicamente… voy a tener un bebé, exactamente tiene 18 semanas el próximo viernes, que es el día de mi cumpleaños. Ese día cumple 18 semanas…”, comentó el también actor, quien ahondó en más detalles para confirmar que será a principios de noviembre cuando él y su pareja den la bienvenida a Carlota.

Con la llegada de su tercera hija, Van Rankin ha estado de lo más sensible, una felicidad incontenible que comparte con sus seres queridos, en especial con sus hijas, que no caben de la emoción por esta dicha. “Se siente muy padre, y lo que más importa, al último ultrasonido que fui, se le ve muy bien la naricita, todavía no se ve bien el rollo del sexo pero del labio, los brazos, los cinco dedos de cada manita, los pies (se ven bien) … Se siente muy bonito, y más mis hijas que están muy emocionadas, mi madre que tiene 86 años que está muy emocionada”, comentó.

