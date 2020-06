Salma Hayek y su elegante forma de responder a las críticas

Para nadie es un secreto que aunque Salma Hayek lleva muchos años viviendo fuera de México, siempre está al pendiente de lo que ocurre en nuestro país, razón por la cual, esta tarde, reaccionó como pocas veces a un señalamiento que le hizo un usuario en su cuenta de Instagram. Todo comenzó luego de que la actriz publicara un mensaje pidiendo justicia para Giovanni López un joven de Guadalajara que, lamentablemente, falleció a manos de la policía del estado, presuntamente, por no usar cubrebocas. Conmovida por este caso, la veracruzana escribió: “Pedimos al gobierno de México justicia para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana. Y ruego a los responsables de la seguridad pública que encuentren en sus corazones la fortaleza, humanidad y honorabilidad para proteger a nuestra gente que está tan necesitada de héroes y de esperanza”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque el mensaje tuvo un muy buen recibimiento entre sus seguidores y se popularizó rápidamente, consiguiendo más de 200 mil likes; la actriz también fue blanco de críticas por parte de usuarios que consideran, pocas veces habla públicamente en este tipo de problemáticas que aquejan a nuestro país. Como nunca, Salma respondió a uno de esos comentarios, dejando claro que siempre guarda silencio respecto a lo que se dice de ella, pero desmintió que esté ajena a lo que pasa en México y reveló que está más involucrada de lo que parece.

VER GALERÍA

Contundente, Hayek escribió: “Mensajes no, pero sí he mandado apoyo a diferentes fondos que están ayudando a muchos mexicanos y mexicanas afectados por la pandemia. Normalmente me lo cayo, aunque se la pasen hablando mal de mí, pero hoy me agarraste cansada”. La respuesta de Salma provocó la reacción de casi mil personas que aplaudieron su apoyo y agradecieron que publique este tipo de mensajes que, gracias a la influencia que tiene a nivel mundial, hace que la causa gane fuerza.

Salma Hayek posee un espíritu altruista inigualable y que, aunque no vive en nuestro país desde hace muchos años, continúa pendiente de las problemáticas que afectan a nuestro país. Si bien no se había pronunciado sobre la pandemia y cómo ha afectado a México, ahora sabemos que está ayudando a muchos ciudadanos. Basta recordar lo activa que fue en redes sociales durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, uno de los eventos más dolorosos que ha vivido la Ciudad de México y en la que también contribuyó la actriz.

VER GALERÍA

Respecto al caso del joven Giovanni López, Salma no fue la única mexicana, que radica en el extranjero, que exigió justicia. El cineasta, Guillermo del Toro tomó su cuenta de Twitter para solicitar directamente al gobernador de Guadalajara (estado que lo vio nacer), Enrique Alfaro, que este caso sea resuelto: “A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido, la locura absoluta, es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”, escribió el Del Toro.