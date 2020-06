María Levy y Ariel López Padilla trabajarán juntos por primera vez, así lo reveló el actor

Con el paso de los años, la relación afectiva entre María Levy y su padre, Ariel López Padilla, ha podido consolidarse. Por tal motivo, ambos disfrutan de una excelente convivencia y se mantienen en constante comunicación. De hecho, próximamente padre e hija serán cómplices en una nueva aventura profesional, un suceso que se dará por primera vez, y el cual tiene muy motivado al actor. De lo más orgulloso, ha compartido detalles en torno a este proyecto que ya prepara, y para el cual contempló a María por la gran pasión que la joven tiene por los viajes, así como su gusto por la fotografía.

Pero más allá de lo que ocurra en lo laboral, Ariel se siente feliz por el buen trato que mantiene con su hija, a quien tuvo de su relación con la fallecida Mariana Levy, un aspecto del que cual hoy habla con total apertura. “María se la pasa acá en Cuernavaca donde vivo, por lo menos cada 15 días está, 3 o 4 días y nos llevamos de maravilla…”, dijo durante una reciente entrevista concedida al programa radiofónico Todo Para la Mujer. En ese espacio, también fue muy puntual con la manera en la que hoy percibe a su primogénita. “Es una joven muy madura, y yo disfruto tanto pasar el tiempo con ella…”, aseguró.

Sobre el nuevo reto profesional, del cual él será productor, Ariel dijo que se trata de una plataforma de streaming que incluye la participación de varios jóvenes, por lo que no dudó en convocar a su hija, quien posee el talento y la sensibilidad por el arte de la fotografía, así como su gusto por explorar diversos rincones alrededor del mundo. “Le pedí que se incorpore al canal porque a ella le gusta viajar mucho y es una excelente fotógrafa y creativa. Le gusta filmar al instante y me va a hacer unas cortinillas y videos, que seguramente le gustarán mucho al público…”, comentó durante la charla.

Y han sido tantas las cualidades que López Padilla encontró en María que ya está listo para emprender esta faceta, pues como bien dice, ha tenido que reinventarse y buscar nuevas oportunidades de trabajo, y qué mejor que esto sea contando con el apoyo de una de las mujeres más importantes en su vida. “Es una chica increíblemente talentosa…”, agregó el intérprete, que hoy se siente pleno gracias a la buena convivencia que mantiene con ella, de la cual ha hablado en distintas ocasiones.

Recordemos que en 2018, el actor conversó a corazón abierto con el programa televisivo Ventaneando, en donde reveló que, después de varios años de permanecer alejados, pudo reconstruir su relación con María, quien hoy tiene 24 años de edad. “Si no hubiera resistido todos estos años a tantas cosas que se dijeron, sin fundamento, quizá no la tendría a mi lado… Nos fuimos a tomar un café y me dijo ‘papá, yo sé porque tomaste la decisión de no estar conmigo, hiciste lo correcto, aunque a mí me dolió y a mí me afectó’”, platicó el actor, quien en el pasado además compartió que tras la muerte de Mariana Levy, cedió la patria potestad de su hija a su abuela, Talina Fernández, con la finalidad de no separarla del entorno familiar al que ella estaba acostumbrada.

