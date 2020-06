Héctor Suárez Gomís en sus primeras declaraciones tras la partida de su padre: 'Él sabía que esto iba a pasar'

A tan solo unos días de la partida del primer actor Héctor Suárez, su familia y amigos cercanos lo recuerdan con mucho cariño. A tenor de esto, su hijo Héctor Suárez Gomís ha dado su primera entrevista en televisión desde que se confirmara la lamentable noticia del deceso, relatando cómo transcurrieron los últimos días de su padre, quien siempre se caracterizó por la fortaleza y la buena actitud con la que asumió la adversidad. Enteramente conmovido, Gomís habló de lo importante que fue para él permanecer junto a su progenitor durante esta difícil etapa, en la que pudo presenciar cómo la vida del histrión comenzó a apagarse, tras cuatro años de luchar contra el cáncer que lo aquejó.

“Cuando empezó a sentirse cansado, a no tener ganas ni siquiera de comer y me llamó y le dije ‘por favor, hazle caso a tu cuerpo y quédate en la cama, tú y yo nos escribimos’. Iba a ir a México a ver a mi papá… estuve ahí en Cocoyoc con él cuidándolo, junto con su mujer y mis hermanos y mi tío Gustavo…”, contó en entrevista telefónica para el programa televisivo Hoy. Al borde del llanto, Suárez Gomís recordó la dura batalla de salud que enfrentó su padre los últimos años, lo que repercutió de manera significativa conforme avanzó el tiempo. “Estaba desganado, estaba cansado, su cuerpo se cansó de luchar durante cuatro años contra el cáncer y una vez que lo venció pero perdió un riñón, una vejiga y una próstata, su cuerpo quedó cansado y si a eso le agregas además la edad…”, dijo.

El también actor recuerda a su papá como un hombre lleno de motivación, que pese a las circunstancias nunca se dio por vencido y continuó dando forma a sus proyectos, pues como es sabido, Héctor Suárez tuvo un gran amor por los escenarios. Ligado a esta memoria, también quedó grabado para el mayor de sus hijos el momento de la partida del intérprete, así lo compartió a lo largo de esta charla, entrevistado por Andrea Legarreta, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar el relato, pues ella es amiga muy cercana de la familia. “Estaba feliz, planeando su programa con Luis de Llano, y lo más hermoso es que se fue dormidito…”.

Con el corazón en la mano, Suárez Gomís confesó que incluso su padre pudo haber sentido que estaba cercano a la muerte, pues hubo algunas señales que él pudo percibir y que lo llevaron a actuar de inmediato para reunirse con su progenitor a como diera lugar. “Yo creo que él sintió que eso iba a pasar, la manera de decir ‘me siento cansado y no tengo hambre y ahorita no quiero nada, prefiero estar acostado’, era su manera de decirnos, por eso cuando hablé también con Sara su mujer, decidí agarrar un avión…”.

Lo cierto es que padre e hijo lograron superar obstáculos que hoy son motivo de orgullo, un episodio que el actor evocó en esta conmovedora charla, como parte de las muestras de afecto que hoy atesora para siempre. “Cuando nos dejamos de hablar esos casi cuatro años él se dio cuenta que él estaba completamente limpio, yo también, nos habíamos quitado la mochila de los enojos y el rencor, nos dimos un abrazo y ese día después de ese abrazo que fue en el 2007 no volvimos a soltarnos nunca…”, explicó.

Finalmente, Suárez Gomís, habló de cómo sus hijos han enfrentado la noticia de la partida de su abuelo, pues siempre se mantuvo muy cercano a ellos. Sin embargo, asegura que lo han sabido asimilar hasta este momento. “Teníamos una relación hermosa, adoraba, idolatraba a sus nietos. Mi hija Ximena está destrozada y Pablo tú viste lo que ha subido, ¿cómo un niño de cinco años lo tiene tan claro? Hace un rato antes de esta llamada me marcó por FaceTime y me dijo, ‘mira te voy a enseñar algo’ y salió a su balcón, me dijo ‘mira esta tacita, alpiste, por si mi abuelo viene en forma de palomita para que tenga qué comer’…”, confesó.

