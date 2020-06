Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto, más enamorados que nunca

Tan enamorados como el primer día, Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto posaron para una imagen inédita en la que demuestran que su relación está en su mejor momento. Ajenos a los rumores de una posible separación, los novios se dejaron ver románticos en una foto que echa por tierra los señalamientos de una posible crisis en la relación. Aunque la modelo no suele prestar atención a las especulaciones que se publican en la prensa sobre su noviazgo, ayer por la tarde recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir una noticia que fue replicada por varios medios que aseguraba, el amor entre ella y el ex Presidente, había terminado.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sorprendida por el revuelo que causó su supuesta ruptura, Tania escribió en Instagram: “Gracias a Dios en mi relación con Enrique existe lo más importante: ¡Dios! Junto con él, el amor, la lealtad, el respeto, la confianza y la comunicación”. La modelo escribió esta frase sobre una historia en Instagram que decía: “Tres cosas que impiden que una relación se concrete: Los chismes, la envidia y la desconfianza”.

VER GALERÍA

Como pocas veces, Tania Ruiz se tomó el tiempo para desmentir dicha información y dejar claro que su relación con el político continúa con el mismo amor con el que comenzó. Además de esa imagen, la modelo compartió otra historia en la que hizo alusión a los rumores que inventa la prensa con la frase: “Con los chismes me entero cosas que ni yo sabía que había dicho”, escribió.

Hace unas semanas, la modelo fue cuestionada por uno de sus seguidores sobre por qué ya no comparte fotos con su novio, a lo que respondió revelando la postura con la que ha decidido adoptar para proteger su relación: “Mi vida privada, en cuanto a mi relación, no me gusta exponerla”, escribió haciendo referencia a la mentira que ayer hizo eco en varios medios de comunicación.

VER GALERÍA

En marzo pasado se cumplió un año de que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto hicieron pública su relación asistiendo juntos a la boda de Mar Collado, hija de Juan Collado. A partir de ese momento, la pareja ha vivido su romance, con discreción, aunque en ocasiones ella ha compartido algunas imágenes de su noviazgo, es muy cuidadosa con lo que comparte de su vida privada, pues ha decidido vivirla alejada de los reflectores.