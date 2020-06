Jacky Bracamontes, Bárbara Mori y su cariñoso reencuentro a 16 años de 'Rubí'

Fue en 2004 cuando la telenovela Rubí cambió la vida de todos los involucrados en este proyecto, el éxito que tuvo esta historia en la pantalla chica catapultó a la fama a sus protagonista, quienes participaron un breve reencuentro virtual gracias a la intervención del actor Jan. El actor realizó un Live en Instagram con Jacky Bracamontes a quien sorprendió con saludos de sus compañeros de reparto, incluida la protagonista Bárbara Mori, a quien la tapatía dijo tener mucho de no ver, aunque reconoció que conservan una linda amistad que nació precisamente en este icónico proyecto del que próximamente se estrenará el remake con Camila Sodi en el papel principal.

Durante una charla con Jan, el actor sorprendió a la conductora con un saludo de Mori: “Hace mucho que no sé de Bárbara, pero me va a dar mucho gusto verla”, le comentó el actor a Jacky, en una parte de la conversación: “A mi también me daría gusto verla, digo la sigo en Instagram, estoy al pendiente de ella, pero no en persona, me va a encantar verla y darle un abrazo de los buenos”, dijo Jacky.

Para sorpresa de Jacky, Jan proyectó un video de Bárbara en el que decía: “Hola mi Jacky hermosa tanto sin verte te mando muchos besos y mucho amor”. Al ver el saludo de Bárbara, Jacky gritó: “¡Ay no manches Jan! De verdad no sabes qué gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla y que me haya mandado un saludo. También adoro a mi Barbarita esa Rubí, que muy bien me la pasé”, comentó sonriente.

Jan también le puso saludos de Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina. Desde sus casas, los actores grabaron un mensaje para Bracamontes: “Sin duda, en nuestras carreras marcó un antes y un después porque fue una telenovela bella, muy exitosa, la siguen pasando en muchos países, pero más allá del éxito, yo lo que me llevo es el cariño que me dieron ustedes que son mis amigos hasta la fecha, eso no tiene precio”, comentó Santamarina, otro de los protagonistas.

En este reencuentro no podía faltar el otro galán de la historia, Sebastián Rulli quien le dijo a la conductora: “Querida Jacky, amiga, te mando tantos besos con muchas ganas de abrazarte y, sobre todo, de recordar tantos buenos momentos que vivimos en la telenovela Rubí fueron muchos. Ha sido una gran historia para todos, cambió la vida de todos nosotros”. Aunque no protagonizaron esta reunión de forma simultánea, Jan consiguió que los protagonistas se volvieran a ver de alguna manera.