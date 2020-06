Tras la polémica, Lea Michele ofrece una disculpa a sus compañeros de 'Glee'

Como parte de los famosos que se han sumado en redes a la consternación por la muerte de George Floyd, a manos de un oficial de policía, Lea Michele publicó en su cuenta de Twitter un texto en el que hacía referencia a este caso. Aunque su intención era levantar la voz y poner un alto al racismo, varios de sus excompañeros de la serie Glee reaccionaron recordando algunas anécdotas en las que, supuestamente, Lea ejerció este tipo de comportamiento con ellos. Ante los señalamientos de los actores de la serie, esta mañana, la actriz publicó en su cuenta de Instagram un menasaje con el que se disculpó con los afectados.

“Una de las lecciones más importantes que nos dejan estas últimas semanas, es que debemos tomarnos el tiempo de escuchar y aprender desde la perspectiva de otras personas y analizar el rol que hemos jugado en el pasado para hablar de la injusticia que otros padecen. El otro día, cuando publiqué el tuit, lo hice para demostrar mi apoyo hacia nuestros amigos, vecinos y comunidades de color durante este difícil momento, pero las respuestas que recibí me hicieron analizar mi propio comportamiento, sobre todo mi actitud frente a mis compañeros de elenco y la forma en la que lo percibieron”, escribió en la primera parte de la disculpa que dividió en tres partes.

Lea continúo asegurando que no recuerda haber ejercido este tipo de acoso en el set, pero de todas formas quiso ofrecer una disculpa por lo sucedido: “A pesar de que no recuerdo haber dicho las palabras que se me adjudican y nunca juzgué a otros por sus raíces o el color de su piel, ese no es el punto. Lo que importa es que claramente actué de una manera en la cual lastimé a otras personas”.

Por último, Lea Michele lamentó que su actitud haya provocado incomodidad entre algunos de sus compañeros de Glee: “Ya sea por mi posición privilegiada o mi perspectiva, que pueden haber hecho que se me perciba por momentos como una persona insensible, o tal vez por mi inmadurez, lo que hizo que me comportara de una manera innecesariamente difícil, quiero pedir perdón por mis actitudes y el dolor que causé. Todos podemos crecer y cambiar. En mi caso, usé los últimos meses para reflexionar sobre mi vida”, finalizó.

La polémica de Lea Michele comenzó luego de que Samantha Ware reaccionara al tuit que la actriz publicó sobre el caso George Floyd. Su excompañera le respondió con la frase: “¿Recuerdas cuando convertiste mi primer trabajo en televisión en un infierno?”, asegurando que el acoso fue tan grave que incluso puso en duda su continuación en Hollywood, a esta denuncia se sumaron Alex Newell, Amber Riley y Dabier Shell, quienes también realizaron publicaciones al respecto.