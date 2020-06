Con franqueza, Fernando del Solar explica por qué su rostro luce diferente

Tras el difícil episodio de salud por el que atravesó a finales de 2019, Fernando del Solar se mantiene optimista, pasando la página de ese suceso y enfocado de lleno en su recuperación. Precisamente, estos días en casa, se ha tomado un tiempo para mantenerse en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, incluso participó recientemente en una videocharla, misma que dejó ver lo diferente que luce su rostro. Sin embargo, el conductor de televisión se ha tomado un tiempo para explicar a detalle parte de su proceso, y dejar claro que todo marcha muy bien en este momento, en el que la compañía de sus hijos y su pareja ha sido imprescindible.

De lo más sincero, Fernando despejó las dudas en torno al tema de su pérdida de peso, descartando algún tipo de situación por la cual él pudiera estar en riesgo. “Me estoy reponiendo, a fin de año la pasé bastante mal… lo que sí sé es que bajé muchísimo de peso y ahora estoy en franca recuperación, bien…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano, dando detalle del esfuerzo que ha puesto para estar mejor. “Sí estoy más delgado, salí del hospital con 56 kilos, o sea, piel y hueso, y ya subí como 8 kilos, sigue estando como abajo 10 kilos de mi peso, un poco más, pero bueno, es parte del proceso de recuperación, no es nada para alarmarse…”, agregó.

Del Solar también habló de las razones por las cuales se nota un cambio físico en su rostro, en específico en uno de sus ojos, algo que llamó la atención de algunos seguidores a raíz de su reciente aparición en las redes. “Eso fue hace como un año, año y medio, tuve como una parálisis en la cara, entonces desde luego apenas estoy terminando de recuperarme, pero eso fue todo, nada más…”, explicó el también conferencista, que ha hablado con total transparencia de los instantes más difíciles por los que ha atravesado a lo largo de los últimos años.

Con el corazón en la mano, el argentino también habló de esos momentos en que tiene subidas y bajadas emocionales, aunque ha encontrado la estrategia perfecta para sobreponerse y llenarse de ánimos que lo motivan a salir adelante. “No siempre estoy en positivo, hay días buenísimos y días no tan buenos, pero de donde saco las fuerzas es de las ganas de vivir, de seguir viendo crecer a mis hijos, de seguir paseando con mi pareja, de seguir comiéndome el mundo, de seguir caminando, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo, me aferro a esas cosas…”.

Además, Fernando ha aprendido a valorar el presente, apostando todo por vivirlo al máximo y demostrándose así mismo lo lejos que puede llegar a pesar de las circunstancias. “De repente cuando me termino de recuperar y vuelvo a recaer y pasa algo, y vuelvo a empezar otra vez con la condición física y digo, ‘bueno, ni modo, a caminar 100 metro hoy, mañana 200…’ y así pasito a pasito, tratando de dejar de lado el pasado, que ya no me sirve de nada cargar con esas piedras, ni tampoco pensar en el futuro, sino en lo que tengo hoy aquí…”, comentó en la charla.

