Adrián Uribe aclara el 'resbalón' de su amigo Omar Chaparro sobre el sexo de su bebé

Son días de los más plenos para Adrián Uribe y su pareja, la modelo brasileña Thuany Martins, pues ambos disfrutan de la dulce espera de su primer hijo en común. Y es que luego de destapar la noticia del embarazo apenas en días pasados, el comediante y su amada recibieron una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores y allegados a su círculo, entre ellos Omar Chaparro, quien sin querer reveló el que podría ser el sexo del bebé. Finalmente, Uribe ha aclarado este simpático “resbalón” por parte de su amigo que no pasó desapercibido por nadie, dando detalle de cómo marcha todo hasta el momento, y despejando las dudas de quienes permanecen muy pendientes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, durante una entrevista para el programa televisivo El Gordo y la Flaca, Adrián fue cuestionado sobre lo publicado por Chaparro en redes sociales, específicamente por haber dicho que el nuevo bebé que viene en camino es una niña, a lo que el actor precisó de lo más simpático. “Omar quiere que sea una niña, nosotros queremos que sea una niña. Todavía no estamos al cien por ciento seguros porque por las semanas que lleva. yo creo que en dos semanas más sabremos ya con toda certeza, pero ojalá que sea una niña…”, dijo intérprete de lo más emocionado, zanjando de una vez por todas esta versión.

Entre otras cosas, Adrián abrió su corazón sobre lo mucho que le alegra esta noticia, luego de que hace apenas un par de años atravesara por uno de los periodos más difíciles de su vida, cuando debido a problemas de salud tuvo que ser hospitalizado. “Yo siempre he pensado que las cosas pasan por algo también, Dios no se equivoca y como lo publiqué, mi vida cambió drásticamente de dos años para acá. Hace dos años no sabía qué iba a suceder, si iba a seguir vivo o no, porque como bien lo saben la pasé muy fuerte en el hospital…”, recordó durante su charla con El Gordo y la Flaca.

VER GALERÍA

Así, Uribe definió este gran momento que hoy lo llena de orgullo, y para el cual se prepara con mucho entusiasmo, al mismo tiempo en que la bella Thuany disfruta al máximo de sus dos meses de embarazo, sucesos que han permitido al intérprete reafirmar su inagotable amor por la vida. “Diosito me dijo ‘si te quedas, te vienen puras cosas hermosas’, la libré, llegó la mujer que me cambió la vida, llegó ahora una vida nueva…”, expresó a lo largo de la charla visiblemente motivado.

En otra de sus charlas, esta vez con el programa televisivo Hoy, Adrián habló de cómo se siente en este instante, pues ha podido dar un paso en la realización de un deseo que tenía desde hace algún tiempo. “Yo ya me visualizo haciendo familia, haciendo ya hogar, que era algo que yo también ya quería…”, comentó para el matutino, en el que además reveló que la noticia puso de muy ánimo a su hijo adolescente. “Gael está feliz, Gael está más que contento…”. A la par, destacó uno de los factores que han favorecido su relación sentimental, la cual sin duda marcha sobre ruedas. “Nos divertimos mucho, algo fundamental en una relación es el sentido del humor, desde que amanece hasta que nos dormimos la pasamos muy bien…”, destacó.

VER GALERÍA