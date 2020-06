Ha fallecido el actor y comediante Héctor Suárez a los 81 años

La mañana de este 2 de junio se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Héctor Suárez, quien dedicó gran parte de su vida a la actuación y a la comedia. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se enaltece la memoria del artista, que falleció a la edad de 81 de años. Por el momento, los allegados al intérprete han pedido se les brinde el espacio pertinente para vivir su duelo, en espera de que en próximas fechas puedan conversar sobre esta lamentable partida que ha llenado de luto el espectáculo mexicano.

Fue su hijo Héctor Suárez Gomís quien confirmó esta noticia, enviando un sentido comunicado firmado por los seres queridos del histrión, a quien hoy despiden inspirados por su ejemplo y el recuerdo que dejó en cada uno de ellos. “A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo…”, se puede leer en las primeras líneas de este mensaje dado a conocer en redes sociales.

En ese espacio, los allegados al actor recordaron el lado humano de quien por varios años se destacó como uno de los principales talentos de la comedia en México, a quien recordarán con mucho cariño. “Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos la oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. Gracias. Descanse en paz, Héctor Suárez”.

Por último, el sentido comunicado fue firmado por los seres queridos del intérprete, quienes han decidido brindarle una despedida de la cual no se dio ningún detalle. “Atentamente, su viuda, Zara Calderón. Sus hijos: Héctor Suárez Gomís, Julieta Suárez Gomís, Rodrigo Suárez Calderón e Isabella Suárez Calderón. Sus nietos: Paula Suárez Gomís, Ximena Suárez Palacio y Pablo Suárez Quiroz”, finalizó.

Recordemos que en meses pasados, Héctor Suárez luchó una batalla contra el cáncer de próstata, e incluso su esposa Zara habló en septiembre de 2019 de lo bien que se encontraba el actor tras una intervención quirúrgica. Por aquellos días, don Héctor además se dispuso a platicar con los medios de comunicación, espacio en el que se mostró muy agradecido por la fortaleza con la que pudo hacer frente a su situación.

Aunque de muy joven estudió arquitectura, Héctor Suárez llegó al mundo de la actuación a raíz de la sugerencia que le hizo la novia de su hermano Sergio, quien se preparaba para ser actriz. Así, la joven lo invitó a que asistiera de oyente a una clase del reconocido maestro Carlos Ancira, en noviembre de 1958. “Ya estaban preparando sus exámenes… y entonces me pasó algo, estaba yo viendo la clase y que levanto la mano, volteó a verme Carlos Ancira y le digo ‘¿puedo pasar al escenario?’ me pasaron… total, me acabaron aplaudiendo, bajé bañado en sudor… algo me pasó muy extraño, el maestro me dijo '¿de dónde es usted? ¿qué hace? ¿No quiere tomarse un café conmigo?' Y ahí empieza mi carrera… al día siguiente dejé la arquitectura, dejé todo…”, reveló en marzo de 2017 al programa televisivo de El Minuto que Cambió Mi Destino.

