Osvaldo de León lamenta la muerte de su suegro víctima de Covid-19

A mediados de mayo pasado, Osvaldo de León dio a conocer que estaba atravesando un momento familiar muy difícil debido a que su suegro, el papá de la actriz Victoria Camacho, se encontraba hospitalizado a las afueras de Nueva York, tras de presentar complicaciones luego de contagiarse de Covid-19. Después de más de 15 días internado, don Jesús Castillo lamentablemente perdió la vida, según dio a conocer el actor en su cuenta de Instagram, donde le dedicó un sentido mensaje que acompañó de un video en el que compiló las imágenes más entrañables a su lado. Según escribió, tras ser hospitalizado, ya no tuvieron oportunidad de verlo nuevamente, aunque su recuerdo sigue muy presente.

“Jesús Castillo, suegro, amigo y ahora mi máximo maestro desde el cielo. Comparto este video del último momento que compartimos antes de dejarte en el hospital por Covid. Quién iba a pensar que no volvería a verte en persona”, comenzó escribiendo el actor quien también narró las dificultades a las que se enfrentan las familias que tienen un paciente con complicaciones derivadas por el Covid: “Estas últimas semanas han superado cualquier película de ficción, ha sido realmente un sueño de muy mal gusto”, escribió.

A pesar de dolorosa situación, Osvaldo atesora cada momento que compartió con su suegro: “El tiempo que viviste me amaste sin tapujos, amaste a mis hijos sin frenos. Nunca olvidaré esa forma única e inigualable de servir y de dar a otros. Tú, sin yo siquiera saberlo, fuiste un gran maestro. Un maestro de bondad e inocencia”, escribió en este mensaje que sirvió para honrar la memoria de don Jesús, con quien compartía varios gustos en común.

Según contó en otra parte del mensaje, don Jesús y él disfrutaban ver juntos el béisbol: “Me impresiona el no haberte escuchado nunca siquiera una queja de algo. Bueno, sí te quejaste, pero tenía que ver con algún juego de béisbol de los Red Sox’s de Boston en algún partido mal jugado. Soy Yankee pero por ti podré amar un poco más a los Red Sox’s en el siguiente torneo. Extrañaré esas tardes tomándonos una fría. Esas mañanas que me hacías mi mangú con salami. Discúlpame amigo si en algo te ofendí́. Te extrañamos mucho”, escribió.

Aunque Osvaldo vive entre México y Estados Unidos, desde poco antes de que comenzara la contingencia, se encuentra en Nueva York al lado de su prometida, la también actriz Victoria Camacho y de sus hijos, las mellizas Olivia y Azzul, de tres años de edad, y su hijo varón, a quien recibieron en marzo del año pasado y que llegó a completar la felicidad familiar.