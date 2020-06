Con una romántica foto, Sarah Kohan celebra el cumpleaños de 'El Chicharito' en redes

Con motivo del cumpleaños número 32 de Javier Hernández Chicharito su esposa, Sarah Kohan, le dedicó en Instagram una cariñosa felicitación que acompañó de una foto inédita de la primera gala a la que asistieron a su llegada a Los Ángeles. La influencer acompañó esta imagen de un cariñoso texto en el que destacó el gran parecido que su hijo Noah guarda con su papá y la próxima llegada de su segundo hijo: “¡Feliz cumpleaños al gemelo de Noah! Estoy tan agradecida por ti y por nuestros bebés”, escribió la australiana como descripción de esta instantánea que ha provocado la reacción de más de 33 mil de sus seguidores.

La imagen que Sarah eligió para acompañar su texto fue captada durante la ceremonia de Los Grammys, en enero de este año, el primer evento al que asistieron tras su llegada de Sevilla. La esposa del futbolista quiso recordar esa noche donde ambos portaron atuendos de gala con los que debutaron como invitados de este tipo de eventos. Para aquella ocasión, Sarah usó un vestido plateado con pedrería, mientras Chicharito lució como todo un galán con un traje negro, sin corbata, con el que lució elegante, pero con un toque casual.

Chicharito llega a los 32 años pleno en muchos sentidos de su vida. Mientras espera que la contingencia sanitaria permita el regreso del futbol soccer a Los Ángeles, disfruta en casa de su familia y ha podido presenciar los primeros pasos de su hijo Noah quien, el pasado 17 de mayo, celebró sus 11 meses de edad. También ha podido vivir muy de cerca el segundo embarazo de Sarah, noticia que dieron a conocer a finales de abril pasado, en plena cuarentena.

Aunque la pareja todavía no conoce el sexo de su segundo bebé, Sarah Kohan compartió hace unos días que los síntomas que ha tenido son muy diferentes a los que sintió durante su primer embarazo, por lo que tiene la corazonada de que está en la dulce espera de una niña, aunque la noticia no ha sido confirmada por un médico. Según ha contado en su cuenta de Instagram, ninguno de los dos tiene preferencia por el sexo de su bebé: “No importa, no tengo preferencia, siempre y cuando esté saludable. Siempre quise un niño y ya tuve a Noah, así que ahora realmente no me importa”, les contó Kohan a sus seguidores en abril pasado.

