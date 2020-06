Por primera vez, Vadhir Derbez habla de una ocasión en la que fue arrestado

A lo largo de estos días, Vadhir Derbez se ha mostrado tan cercano a sus fanáticos, que no ha dudado en compartir, a través de su canal de YouTube, algunas de sus confidencias. Incluso, recientemente contó con el apoyo de su madre, Silvana Prince, para hacer una de sus entregas más comentadas, a la que se suma un nuevo video en el que revela detalles, como nunca antes, de aquella ocasión en la que fue arrestado en los Estados Unidos. Y aunque han pasado algunos años de ese suceso, el joven actor recuerda con claridad lo ocurrido, un episodio del que por fortuna salió bien librado y del que hoy habla con total apertura.

Esta vez, Vadhir decidió publicar un clip en el que habla de situaciones personales poco conocidas, el cual tituló “50 cosas sobre mí”, y en el que incluye ese momento en el que tuvo que encontrarse cara a cara con las autoridades. “Sí, me metieron a la cárcel alguna vez, antes cuando tenía 19, 20 años por ir manejando muy rápido…”, dijo. De inmediato, despejó las dudas de quienes permanecieron muy pendientes de la historia. “Me para la patrulla y me dice ‘¿qué te pasa? En toda la carretera te venimos viendo, salte del vehículo…’”, explicó.

Sin embargo, la situación se tornó complicada en su momento, pues debido al día en que fue detenido, tuvo que ser trasladado a un sitio en el que estuvo por varias horas. “Me hubieran podido dar nada más como el castigo, lo que sea, pero como no estaba el juez por ser domingo me tenía que esperar al lunes. Entonces me tuvieron que meter ahí a una pequeña cárcel por una noche…”, reveló Vadhir, que no deja de dar sorpresas a sus fans con este tipo de confesiones.

Recordemos que fue en diciembre de 2010, cuando a través de los medios de comunicación se hizo eco de la detención, reportando que la misma ocurrió en el condado de Monroe, Florida, por “conducir de forma errática y sobrepasar los límites de velocidad”, información confirmada en aquel año por el programa de espectáculos Sal y Pimienta, de Univision. La cadena también mencionó que el joven había sido liberado tras pagar una fianza, aunque tuvo que pasar una noche en la prisión de Plantation Key.

Por ahora, Vadhir ha pasado la página de esos acontecimientos, disfrutando cada momento de su familia y del éxito en su carrera profesional. A la par, esta cuarentena se mantiene muy activo, así lo ha dejado ver en sus redes sociales, razón por la cual no ha parado de publicar videos para que sus seguidores lo conozcan mejor, a quienes ha revelado incluso que además de ser mexicano, tiene la nacionalidad estadounidense.

