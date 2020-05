¿No es multimillonaria? Kylie Jenner reacciona a la publicación que la tachó de mentirosa

Fue en marzo de 2019 cuando la revista Forbes le otorgó una portada a Kylie Jenner, en la que la presentó como la multimillonaria más joven del mundo. En aquel momento, se dijo que la empresaria, de 22 años de edad, había amasado su fortuna de forma independiente, gracias a las ganancias de su imperio creado con Kylie Cosmetics, que ascendía a unos mil millones de dólares. Para sorpresa de todo el mundo, esta misma revista publicó un nuevo artículo en el que desmiente a Jenner, asegurando que alteró las cifras de sus egresos para formar parte de este ranking. Después del escándalo mediático que desató esta información, Kyle Jenner reaccionó en Twitter con un mensaje con el que puso un alto total a las especulaciones en torno a este tema.

Después de leer el artículo titulado Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué no es billonaria, Kylie escribió: “¿Con qué me estoy despertado? Pensé que este era un sitio de buena reputación… Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas jajaja. Nunca solicité ningún título, ni intenté mentir, NUNCA”.

Kylie continuó asegurando que los señalamientos no tienen ningún sustento y hasta encontró algunas impresiones en la forma en la que está redactado el artículo: “'Incluso crear declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas’, ¿esa es su prueba? Entonces, ¿pensaste que fueron falsificadas?, es lo que en realidad estoy leyendo”, cuestionó Jenner. Y es que, en la nota, nunca se muestra una prueba fiscales que avale que las cifras presentadas por el contador de la empresaria hayan sido alteradas.

En el artículo se asegura que, gracias a la cobertura que le dieron a la venta del 51% de las acciones de Kylie Cosmetics a la empresa Coty -acuerdo que superó el billón y medio de dólares- quedó al descubierto la supuesta trampa de Jenner: “Los documentos publicados en los últimos seis meses por Coty, que se cotiza en la bolsa, ponen al descubierto uno de los secretos mejor guardados de la familia: el negocio de Kylie es significativamente más pequeño y menos rentable de lo que la familia ha hecho creer durante años a la industria cosmética y a la prensa, incluyendo a Forbes”, se lee en dicha publicación.

Los señalamientos del sitio web de la revista no hicieron nada de gracia a Kylie Jenner, quien se mostró más tajante sobre el hecho de que la hayan llamado mentirosa, que por la cantidad de dinero que hay en su cuenta y así lo dejó ver en otro mensaje: “Pero bueno, corazón blanco (escrito en español). Soy bendecida más allá de mis años, tengo una hija hermosa, un negocio exitoso y estoy perfectamente bien”. Kyle le dio carpetazo al asunto con la frase: “Puedo decir más 100 cosas más importantes en este momento que fijarme en cuánto dinero tengo”, finalizó.

