Aislinn Derbez habla a corazón abierto sobre la maternidad: 'No es fácil'

Enfrentar la vida enteramente consiente de lo complejo que esta pueda ser, es algo que tiene muy presente Aislinn Derbez, quien a pesar de los constantes cambios por los que ha transitado durante los últimos años, -como su reciente separación de Mauricio Ochmann-, se mantiene de pie y dispuesta a seguir adelante. Por supuesto, en todo este proceso la maternidad ha jugado un papel muy importante, pues gracias a ello ha podido redescubrirse desde esta emocionante faceta de la que hoy habla con total apertura, orgullosa de ver crecer a su pequeña Kailani. Sin embargo, con toda honestidad reconoce que no ha sido sencillo, pues a lo largo de este periodo ha experimentado un constante fluir de emociones, mismas que ha logrado equilibrar a través de una importante estrategia: la paciencia.

Tan directa como suele ser, Aislinn explicó a detalle esta etapa de su vida, revelando incluso cómo llega a sentirse en determinados momentos. “No es fácil (ser madre), es un trabajo de todos los días. Un día te sientes súper bien, que lo lograste, que eres la mejor mamá, la mejor persona y que puedes equilibrarlo todo…”, dijo en entrevista con el diario mexicano Reforma, para luego ahondar en otro importante aspecto con toda sinceridad. “Y de pronto hay otro día en el que no haces nada, te sientes fatal y desconectada…”, confesó.

Y es que desde que Kailani llegó a su vida, Aislinn ha tenido que aprender a reorganizarse en todos los sentidos, encontrando la manera de poder dirigirse cuando se enfrenta a esos instantes en los que todo se torna complejo. “Nos pasa a todos, todo el tiempo, entonces es tener mucha paciencia y entender que es un trabajo que tienes que hacer todos los días, como el ejercicio…”, reveló la hija de Eugenio Derbez, quien en estos momentos disfruta de la estabilidad que ha podido consolidar no solo en el ámbito profesional, si no también en lo personal.

De hecho, Aislinn habló de lo que hoy ocurre en su vida, un periodo que ha venido cargado de múltiples gratificaciones a raíz de la motivación que ha encontrado en otros ámbitos. “Creo que estoy viviendo una etapa muy especial para mí, porque sí estoy cumpliendo muchos sueños y haciendo cosas que realmente me llenan…”, dijo para la publicación antes citada, espacio en el que hizo énfasis en lo mucho que hoy la llena haber superado algunos de los miedos que la aquejaron.

Recordemos que en días pasados, Aislinn se sinceró sobre el instante en que se acercaba la hora de convertirse en mamá, algo que ni fue sencillo pero que finalmente le otorgó una de las lecciones más importantes. “Tuve que confrontar todos mis miedos para poder tener esa experiencia y entonces sí hablar de ello desde la experiencia. Me daba pánico parir, por ejemplo, yo no me sentía preparada para ser mamá y de repente me puse a trabajar durísimo ‘yo tengo que ser la mejor madre del mundo’…”, aseguró en la transmisión del primer episodio de su podcast, La Magia del Caos.

