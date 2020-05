Fernando del Solar relata lo difícil que fue su última hospitalización: 'Tenía las manos atadas a la camilla'

De lo más pleno, Fernando del Solar abraza la vida, cobijado por el amor de sus hijos y su pareja, mientras permanece en estricta cuarentena debido a la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo, se ha mantenido muy activo a lo largo de estos días en casa, dando continuidad a la comunicación que disfruta tener con sus fans a través de las redes sociales, y concediendo algunas entrevistas a la prensa, poniendo al público al tanto de todo en relación con su actual estado de salud. Precisamente, el argentino se tomó un tiempo para revelar detalles puntuales de su última hospitalización en diciembre de 2019, un instante de su vida que ha quedado atrás pero del que tiene muy presentes algunos recuerdos.

Con toda sinceridad, Del Solar relató en entrevista con El Universal, parte de los momentos más difíciles por los que atravesó, cuando en medio de lo que ocurría no paró de cuestionarse el por qué de la circunstancia que le estaba tocando vivir, sin embargo, eso no le hizo nunca perder la fe. “Entré al hospital un 21 de diciembre, estuve sedado muchos días, más de 30 en los que me hacían estudios, biopsias, tratamientos. La vez pasada había estado en coma inducido pero en la sedación, como ahora, también te ves, es como estar en un sueño profundo…”, contó al diario antes citado.

Pero nada detuvo a Fernando en su lucha por salir adelante, a pesar de lo complicado que fue para él permanecer hospitalizado pues recuerda que al recobrar la conciencia se llevó una sorpresa. “Lo primero que vi es que tenía las manos atadas a la camilla, me dijeron que lo que yo hacía en momentos de lucidez era querer arrancarme todo cuanto tenía, porque tenía agujas y todo…”, recordó el argentino, que siempre ha sido muy transparente al abordar los capítulos más duros de su historia, mismos que lo han motivado para compartir con sus seguidores un mensaje de amor y esperanza.

De su última hospitalización, Fernando también reafirmó la gran lección que logró aprender, pues considera que se trató de una especie de resurgimiento, en el que tuvo que contar con el apoyo de varias personas para salir adelante. “Comencé a cobrar un poco más de confianza, y es empezar de cero otra vez, es como volver a nacer después de 40 días de estar completamente acostado, de ser alimentado con sonda… me acuerdo del primer hielito que me ponían en la boca, o una gasa con agua era como un elixir, fue como comenzar a valorar todo otra vez…”, compartió.

Por ahora, Fernando disfruta de sus días en compañía de sus seres queridos e interactuando con sus fans en la red, espacio en el que pone al tanto al público de cómo marcha todo para él a lo largo de estos días. Además sigue dando muestra del bueno humor con el que asume la vida, tomándose el tiempo para responder a todos aquellos que, en algún momento, le hacen llegar mensajes alentadores y uno que otro comentario simpático.

