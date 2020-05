¿Maite Rodríguez y Diego Boneta terminaron?, ella responde

Mucho se ha estado especulado sobre una posible ruptura entre Maite Rodríguez y Diego Boneta, luego de que los fans percibieron que los actores han dejado de reaccionar a sus publicaciones en redes. El rumor tomó fuerza, luego de que hace unos días, ella compartiera una imagen al lado de su mascota, que acompañó del texto: “No todo lo que viene a enseñarte viene a quedarse... Lo importante es aferrarte a lo que te hace bien”. Tras días de señalamientos por parte de la prensa, la chilena rompió el silencio y respondió si continúa o no su relación con el protagonista de Luis Miguel, La Serie, con quien comenzó a salir hace justo un año.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de una entrevista con un programa chileno, la actriz respondió así, cuando la periodista le cuestionó sobre su noviazgo con Boneta: “Él está en Los Ángeles ahora y, nada, estamos distanciados con la cuarentena, fluyendo cada uno en sus vidas, cada uno armando sus proyectos, la distancia nunca ha sido algo fácil; yo ya he tenido dos relaciones a distancia, la verdad que es difícil y ahora con la cuarentena, es súper difícil, pero estamos bien, cada uno en su casa, en su espacio”, explicó.

VER GALERÍA

En esta charla, Maite aprovechó para refrendar su decisión de mantener los detalles de su vida personal alejados del ojo público: “Yo siempre he mantenido mi vida privada un poquito más hermética, más privada, porque es una puerta que, si uno abre, después es muy difícil de cerrar, pero estoy feliz, que es lo más importante”, dijo.

La actriz también contó cómo le hace frente a las críticas y a los rumores que publica la prensa: “Está perfecto que todo mundo tenga su opinión y su punto de vista, pero cuando son comentarios demasiado negativos, trato de no prestar atención, porque si no me hace mal”. Aunque su respuesta sobre su relación con el actor fue muy ambigua, lo que sí dejó claro es que ambos están alistando su regreso al trabajo.

VER GALERÍA

Hace unos días, el actor mexicano acaparó los titulares de la prensa al compartir un clip, muy en tendencia con la cuarentena, con el que anunció que el estreno de la segunda parte de la serie de Luis Miguel ocurrirá en 2021. Recordemos que la producción de este proyecto ya estaba grabando la secuela cuando, debido a la contingencia sanitaria, tuvieron que parar y mandar a todos a casa, donde ya se preparan para volver al trabajo.