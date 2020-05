¡Lo logró! Así luce Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán, con la cabellera rosa

¡Lo consiguió! Después de que hace unos días Elissa Marie, hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, convenciera a su mamá de que le diera permiso de teñirse el cabello, si llegaba a un número de likes, que la misma actriz estipuló (500), la niña superó a la meta y cumplió: se tiñó el pelo de rosa. Tras mostrar su popularidad en Tik Tok, publicó el proceso que siguió para conseguir que las puntas de su cabellera tengan otro tono. Según comentó, no necesitó decolorarse para conseguir este color: “Aquí está el resultado final, a mí me gustó, es poquito porque mi mamá tampoco me dejaba mucho”, se le escucha decir en este clip que ya alcanzó más de 6 mil likes. Haz click en nuestro video y mira cómo luce Elissa con su nuevo look.

