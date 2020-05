Atala Sarmiento lo tiene muy claro, por el momento, no regresará a México La conductora aseguró que no descarta la posibilidad de participar en la televisión española, aunque advirtió que tendría que ser un proyecto muy especial

Como parte de los enlaces desde España que realiza Atala Sarmiento para el programa Hoy, la conductora habló de los planes que tiene a futuro ahora que, en Barcelona, están poco a poco regresando a la nueva normalidad. Segura del plan que tiene, desde que dejó nuestro país, la mexicana fue tajante a la hora de responder si está considerando regresar a México: “No, no tengo planeado, por lo pronto, regresar a vivir a México”, comentó, asegurando que se encuentra feliz con la vida que ha comenzado en la Madre Patria.

Además de que no figura en sus planes, Sarmiento explicó que, en los próximos meses, visitar México será un poco complido: “Lamentablemente creo que durante un tiempo no se va a poder viajar, porque habrá condiciones estrictas para los viajes, hasta que vuelvan a estar abiertos los vuelos. Tengo entendido que, ahorita, no hay viajes de aquí hacía México”, explicó la periodista, quien se ha convertido una de las corresponsables más activas en Barcelona, donde ha estado documentando sus primeras salidas.

Confesó que está segura de la decisión que tomó, cuando se fue de nuestro país a comenzar de nuevo al lado de su esposo, David Rodenas: “Mi intención y mi plan es continuar mi vida aquí en España que es la decisión que tomamos David y yo, hace unos meses, y desde entonces aquí la verdad muy contentos y tranquilos viviendo en Barcelona”, dijo.

Sobre si tiene contemplado trabajar en la televisión española, comentó: “Dependerá mucho de qué tipo de proyecto es el que tengo enfrente, o sea, siempre lo he dicho que, si es un proyecto, con solo escucharlo, leerlo o que a mí se me ocurra una idea, me cause ese gusanito en el estómago, es que sí valdría la pena para mí volver a la televisión, sino no”.

Sarmiento dio a conocer que durante su estancia en España ha comenzado a trabajar en otra de sus pasiones: el diseño de interiores. Según contó, planea seguir explotando su talento en esa área, donde cada día se adentra más: “Estoy dedicada a otras cosas y eso es lo que voy a seguir haciendo aquí en España cosas de interiorismo que estoy involucrándome mucho en ese mundo ahora”, finalizó.